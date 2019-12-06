Для споживачів газу Чернігівщини відкрився одинадцятий сучасний центр обслуговування

5 грудня, відбулось відкриття нового Центру обслуговування клієнтів АТ "Чернігівгаз" в місті Мена. Відтепер більше 11,5 тис споживачів газу Менського району зможуть швидко, доступно і зручно отримати весь спектр послуг газової компанії.

В центрах обслуговування клієнтів споживачі можуть укласти договір на технічне обслуговування будинкових мереж, замовити встановлення газового обладнання, лічильника, газифікацію помешкання, виготовлення технічних умов, проектної документації, тощо. Загалом понад 40 послуг, можна отримати в одному місті.

"Ми працюємо відкрито та прозоро, прагнемо конструктивного діалогу та ефективної співпраці з кожним клієнтом. Особливо це важливо в районах, де і так інфраструктура погано розвинена. Саме такі сучасні Центри обслуговування надають можливість нашим споживачам в одному місці здійснити всі необхідні дії і витратити при цьому якомога менше часу", - зауважила Голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

Першим клієнта завжди зустрічає адміністратор, він допомагає у з’ясуванні питань, котрі не потребують детального вивчення стану особового рахунку, а за потреби, спрямовує споживача до профільного фахівця. Відвідувачів нового офісу – фізичних та юридичних осіб, консультуватимуть 3 менеджери.

А за допомогою сучасних онлайн – технологій, клієнти під час очікування мають змогу самостійно зареєструвати Особистий кабінет на моніторі "тонкого клієнта", та отримати детальну інформацію про свій особовий рахунок.

Максимально продуманий інтер’єр, створений таким чином, щоб відвідувачі комфортно себе відчували – простора й світла зала очікування, зручні дивани, безкоштовний Wi-Fi. А для людей з обмеженими фізичними можливостями передбачений пандус.

Наразі в Чернігівській області вже діють 11 ЦОКів, які надають послуги для 82,5 % споживачів природнього газу та розташовані в Чернігові, Прилуках, Ніжині, Ріпках, Борзні, Козельці, Бобровиці, Бахмачі, Носівці, Корюківці та Мені.

Центр обслуговування клієнтів у м. Мена розташований за адресою: вул. Приозерна, 4 та працює від понеділка до п’ятниці від 8.00 до 17.00 год., без перерви на обід.