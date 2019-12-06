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06 грудня 2019, пʼятниця, 18:32 9
Верховна Рада і партії 2019-12-06T19:30:02+02:00
Українські Новини
Парламент "монобільшості" стрімко втрачає довіру, – Бойко

Парламент "монобільшості" стрімко втрачає довіру, – Бойко

Яков Сташинский
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Монобільшість
Юрій Бойко. Фото: прес-служба
Юрій Бойко. Фото: прес-служба

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи 100 днів роботи Верховної Ради України 9-го скликання, заявив, що працюючи в "турборежимі", приймаючи закони, які не мають ніякого відношення до поліпшення життя людей, цей парламент так званої монобільшості втрачає довіру в суспільстві.

Про це йдеться га офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик підкреслив, що парламент працював неефективно. "Відбувається узурпація законодавчого процесу монобільшістю. Статистика наступна: станом на 2 грудня було розглянуто 126 законопроєктів авторства "Слуги народу" і лише 13 законопроєктів авторства всіх інших фракцій. Це колосальний перекіс. Але найголовніше, що серед цих 126 практично не було законопроєктів, яких чекають люди: щодо зменшення тарифів, підвищення соціальних виплат, підтримки тих, хто її потребує, завершення конфлікту на сході країни тощо. Здебільшого це або лобістські законодавчі ініціативи, або адміністрування Верховної Ради. Тому довіра до такого парламенту з боку громадян України катастрофічно падає", – сказав Бойко.

Юрій Бойко також розкритикував роботу голови Верховної Ради. "Коли обирали спікера, то я йому побажав, що він був спікером не частини парламенту, як це було у минулому скликанні, а всієї Верховної Ради. Але сьогодні ми абсолютно чітко бачимо, що він став спікером "Слуги народу". Коли розглядається законопроєкт "Слуги народу", спікер закликає всіх прийти до зали і підтримати. До того ж називає певне "кодове слово", яке сигналізує про необхідність проголосувати "за". Коли ж розглядається законодавча ініціатива авторства іншої фракції, він до цього ставиться з байдужістю – визначайтесь і все", – зазначив співголова фракції опозиціонерів.

Зокрема, він підкреслив, що фракція ОПЗЖ буде вже найближчим часом ініціювати зміни до Регламенту.

"Ми підготували зміни до Регламенту роботи Верховної Ради, які передбачатимуть квотний принцип внесення законопроєктів. І я думаю, що нас підтримає багато депутатів. Наші виборці вже починають піднімати питання стосовно того, що законопроєкти ОПЗЖ не розглядаються в залі. І ми будемо боротись за це право", – резюмував Юрій Бойко.

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