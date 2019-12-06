Бойко очікує від "нормандського формату" припинення війни і відновлення цілісності України

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи процес реінтеграції Донбасу, заявив, що очікує в результаті проведення переговорів у "нормандському форматі" підписання дорожньої карти, що дозволить припинити збройний конфлікт на Донбасі та відновити територіальну цілісність України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За інформацією політика, ситуація на неконтрольованих територіях така, що здебільшого люди хочуть повернення до нормального життя.

"Приблизно 30%, за нашими даними, хочуть повернення в Україну, стільки ж хочуть до РФ (Російської Федерації), інші не визначилися. Люди прагнуть розуміння і ясності: як їм жити далі? Життя на цих територіях зовсім інше, починаючи від інших грошей, іншої влади, там діє комендантська година, а люди в основному згуртувалися в двох обласних центрах – Донецьку і Луганську, тому що у мегаполісі вижити легше. Там наші українські громадяни, я знаю дуже багатьох людей. У мене є друг – культовий актор Михайло Голубович, керівник Луганського драмтеатру. Так сталося, що він не зміг покинути трупу, залишився Луганську, і до цього часу цей театр працює і ставить п’єси українською мовою. І таких людей, як він, дуже багато. Ми повинні думати про них і ні в якому разі не залишати ці території", - переконаний Бойко.

Аналізуючи наслідки так званого плану Б – відокремити Донбас стіною, про що активно пишуть ЗМІ, політик нагадав, що ОПЗЖ вже наголошувала, що такий шлях є хибним.

"Я не уявляю собі Президента, який добровільно віддає свої території", – сказав Бойко.

Він зазначив, що у світі відбуваються різні конфлікти і нема єдиного шаблону їх вирішення. Але сьогодні у нас є історичний шанс повернути території і людей.

"Зустріч у "нормандському форматі" надзвичайно важлива. Хочу нагадати, що лідери "нормандського формату" були гарантами при підписанні Мінських угод, які визнані міжнародною спільнотою єдиним документом, що дає можливість завершити конфлікт і відновити територіальну цілісність нашої держави", - підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Бойко також нагадав, що востаннє лідери "нормандського формату" збиралися восени 2016 року і тоді було прийняте рішення створити дорожню карту, яка дозволить завершити війну і відновити територіальну цілісність.

"Рішення не було втілене, і ми сподіваємося, що вже найближчим часом ми отримаємо цю дорожню карту і будемо мати план дій", - зазначив він.

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Бойко перерахував головні очікування від зустрічі у "нормандському форматі".

"Перша частина безпекова: це подальше розведення військ. Друга - політичний сценарій. І отут якраз є проблеми і страхи, головний з яких - закон про особливий статус окремих територій Донбасу. Про нього багато говорять: що його не можна приймати і йти цим шляхом. Цей законопроект уже двічі був проголосований у парламенті, але він так і не вступив у дію і термін його дії завершується 31 грудня цього року. Цей закон потрібен для того, щоб адаптувати цих людей і ці території до життя в Україні. Ще раз повторюю: там інше життя, і для того, щоб повернутися додому, цим людям треба надати час для адаптації. І цей закон якраз дає таку можливість. Він був прийнятий парламентом як жест доброї волі, що Україна готова до миру, але він не працював, тому що немає змін до Конституції, які дають йому можливість бути легітимним. І зміни до Конституції доведеться приймати, і це буде той компроміс, у хорошому сенсі, який ми заплатимо за повернення територій і людей", - резюмував співголова фракції ОПЗЖ Бойко.