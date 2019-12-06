Жорстокопобитий 16-річним підлітком український активіст Мірошниченко помер на Донбасі

На Донеччині помер український активіст Артем Мірошниченко, який піддався жорстокому побиттю з боку 16-річного підлітка-спортсмена. Про це передає ВВС Україна. Інцидент стався в Бахмуті Донецькій області, 29 листопада. Згідно відсилання місцевих ЗМІ, нападником був 16-річний професійний боєць ММА (бойові мистецтва). З ним був його 17-річний товариш, який просто спостерігав. Керівник місцевої поліції Ярослав Меженний розповів, що напад на активіста стався без причини. Артем Мірошниченко був відомий як волонтер в Бахмуті, який з 2014 року допомагав українським військовим і проводив проукраїнські акції. Був активним учасником об'єднання "Бахмут український". Він часто носив державну символіку і розмовляв українською. Рідні припускають, що саме це могло стати причиною нападу. Скриншот:facebook.com\/studiosptua "Його наздогнали два жителя міста Бахмута. Одному 16 років, раніше не судимий, а іншому 17 років, судимий за грабежі в минулому році. Безпричинно один з них наніс тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження наніс як рукою, так і ногою, коли він лежав на землі ", - пише сайт "Донбас.Реалії ". У той же час у ЗМІ кажуть, що 16-річний хлопець хотів попрактивуты свої бойові навички. "За даними поліції, хлопець нападник був напідпитку і вирішив випробувати відомі йому прийоми. Вони також хотіли пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку, залишили без свідомості активіста і пішли додому", - передає Бахмутське "Вільне радіо". Чоловік впав у кому, на його лікування збирали кошти, але 6 грудня він помер, так і не прийшовши до тями. "Прошу припинити допомогу, Артем помер ...", - написав його брат Сергій Мірошниченко. При цьому він не вірить у випадковість нападу. "Те, що поліція каже, що це була випадковість - не в тому місці, не в той час, - я в таке не вірю. Все це було все-таки зроблено через проукраїнську позицію", - розповів він "Донбас.Реалії" . Нападаючому, якого визначили за камерами спостереження, тепер загрожує до восьми років в'язниці. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Як повідомляли українські новини Новини, 28 серпня 2015 року в Гавані трагічно загинув відомий одеський молодіжний активіст Михайло Штокало. Також у квітні під Києвом у ДТП на мотоциклі загинув відомий бізнесмен-волонтер.