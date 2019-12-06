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06 грудня 2019, пʼятниця, 15:59 22
Суспільство 2019-12-06T16:48:47+02:00
Українські Новини
Жорстокопобитий 16-річним підлітком український активіст Мірошниченко помер на Донбасі

Жорстокопобитий 16-річним підлітком український активіст Мірошниченко помер на Донбасі

Елизавета Кесельман
Смерть активіста, Волонтер, Донеччина, Бахмут, Артем Мірошниченко
Артем Мірошниченко.Фото: facebook.com/mirartem
Артем Мірошниченко.Фото: facebook.com/mirartem

На Донеччині помер український активіст Артем Мірошниченко, який піддався жорстокому побиттю з боку 16-річного підлітка-спортсмена. Про це передає ВВС Україна.

Інцидент стався в Бахмуті Донецькій області, 29 листопада. Згідно відсилання місцевих ЗМІ, нападником був 16-річний професійний боєць ММА (бойові мистецтва). З ним був його 17-річний товариш, який просто спостерігав.

Керівник місцевої поліції Ярослав Меженний розповів, що напад на активіста стався без причини.

Артем Мірошниченко був відомий як волонтер в Бахмуті, який з 2014 року допомагав українським військовим і проводив проукраїнські акції. Був активним учасником об'єднання "Бахмут український". Він часто носив державну символіку і розмовляв українською. Рідні припускають, що саме це могло стати причиною нападу.

Скриншот:facebook.com/studiosptuaСкриншот:facebook.com/studiosptua

"Його наздогнали два жителя міста Бахмута. Одному 16 років, раніше не судимий, а іншому 17 років, судимий за грабежі в минулому році. Безпричинно один з них наніс тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження наніс як рукою, так і ногою, коли він лежав на землі ", - пише сайт "Донбас.Реалії ".

У той же час у ЗМІ кажуть, що 16-річний хлопець хотів попрактивуты свої бойові навички.

"За даними поліції, хлопець нападник був напідпитку і вирішив випробувати відомі йому прийоми. Вони також хотіли пограбувати чоловіка, але не змогли забрати сумку, залишили без свідомості активіста і пішли додому", - передає Бахмутське "Вільне радіо".

Чоловік впав у кому, на його лікування збирали кошти, але 6 грудня він помер, так і не прийшовши до тями.

"Прошу припинити допомогу, Артем помер ...", - написав його брат Сергій Мірошниченко.

При цьому він не вірить у випадковість нападу.

"Те, що поліція каже, що це була випадковість - не в тому місці, не в той час, - я в таке не вірю. Все це було все-таки зроблено через проукраїнську позицію", - розповів він "Донбас.Реалії" .

Нападаючому, якого визначили за камерами спостереження, тепер загрожує до восьми років в'язниці. Зараз він перебуває під домашнім арештом.

Як повідомляли українські новини Новини, 28 серпня 2015 року в Гавані трагічно загинув відомий одеський молодіжний активіст Михайло Штокало.

Також у квітні під Києвом у ДТП на мотоциклі загинув відомий бізнесмен-волонтер.

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