підписатися на розсилку
23.7 24
26.05 26.6
˟
06 грудня 2019, пʼятниця, 15:20 282 Документ
Верховна Рада і партії 2019-12-06T15:24:35+02:00
Українські Новини
На виконання доручення Президента нардепи підготували компромісний законопроект щодо "зелених" тарифів

На виконання доручення Президента нардепи підготували компромісний законопроект щодо "зелених" тарифів

Яков Сташинский
Людмила Буймістер, Слуга народу, Верховна Рада України, Електроенергія, Зелений тариф
Людмила Буймістер. Фото: Facebook
Людмила Буймістер. Фото: Facebook

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підготував законопроект, який вирішує усі спірні питання щодо "зеленого" тарифу - документом передбачено його добровільне зниження.

Про це написала народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Нам, представникам комітету Верховної Ради з економічної політики вдалося досягти історичного компромісу. Ми переконали інвесторів та міжнародних кредиторів добровільно піти на зниження ставок "зелених" тарифів. Відповідний законопроект, що передбачає зниження зеленого тарифу для великих виробників, я подаю сьогодні до Верховної Ради. Рухаємось до безвуглецевого майбутнього і нових інвестицій в Україну", - написала Буймістер.

Народний депутат нагадала, що Президент України Володимир Зеленський поставив мету - Україна має бути лідером у розвитку "зеленої" енергетики. Проте вона зазначила, що "зелений" тариф, який гарантувався виробникам, є обтяжливим для енергогалузі, але його ретроспективна зміна загрожувала б державі позовами від інвесторів, тому депутати запропонували можливість його добровільного зниження.

"Ми постали перед складною ситуацією. З одного боку - не викликає сумнівів, що майбутнє наших дітей залежить від того, чи будемо ми продовжувати забруднювати атмосферу, чи будемо виробляти чисту енергію. З іншого боку, "зелений" тариф, який гарантувався виробникам, ще 10 років тому ставав обтяжливим для галузі. Його ретроспективна примусова зміна загрожувала би державі багатомільйонними позовами від інвесторів, як це сталось зокрема в Іспанії", - написала Буймістер.

Нагадаємо, Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде та українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Більше новин про: Людмила Буймістер Слуга народу Верховна Рада України Електроенергія Зелений тариф

Архів
Новини
Тіло ще однієї жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі 16:43
Криклій хоче, щоб McDonald's відкрив ресторан у "Борисполі" в 2020 16:37
Ангела Меркель вперше в житті відвідала Аушвіц 16:27
НБУ розповів, як банки будуть працювати на новорічні свята 16:27
Чорновіл в червоному платті похвалилася автоматом зі снайперським прицілом 16:25
більше новин
У Раді через жінку побилися депутати від "Слуги народу" 13:18
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу 12:55
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
У МВС розповіли скільки коштуватиме відновлення водійських прав онлайн 09:47
Долар і євро знову обвалилися: курс валют на 5 грудня 10:04
більше новин
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:28
Закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - лише на 5%, - АМКУ 06:30
Більше 33% клієнтів-боржників ТОВ "Хмельницькгаз збут" отримали попередження про припинення газопостачання 19:19 Прес-реліз
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok