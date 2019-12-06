Без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс, - ЗМІ

Відсутність ліцензування грального обладнання за міжнародними стандартами нівелює весь сенс легалізації грального бізнесу. З усіх запропонованих законопроектів, цей механізм передбачений тільки в альтернативному проекті №2285-2, авторами якого виступили Роман Мулик та Вадим Струневич. Про це йдеться в статті "Легалізація грального бізнесу: конструктив чи профанація?", опублікованій на сайті видання "Delo.ua".

"Окремо варто зупинитися на положенні, що вимагає ліцензувати все гральне обладнання за міжнародними стандартами. Ця вимога забезпечить контроль над казино та ігровими клубами і змусити їх дотримуватися "чесної гри", так як міжнародна стандартизація грального обладнання не дозволить власникам втручатися в роботу і підлаштовувати результати" , - йдеться в статті.

У виданні також підкреслили, що у версії закону про легалізацію грального бізнесу, запропонованому Кабінетом міністрів, цей механізм відсутній.

"Цей пункт чітко прописаний в тільки в альтернативному законопроекті №2285-2. Ні в урядовому, ні в інших запропонованих проектах закону, цього немає", - зазначає видання.

У публікації також наводиться думка політичного експерта Кирила Молчанова, який зазначив, що відсутність механізму ліцензування за міжнародними стандартами нівелює весь сенс легалізації грального бізнесу.

"Легалізація казино без міжнародної стандартизації стане лише черговим "пшиком". Замість прозорого і регульованого ринку гральних послуг, ми отримаємо хаос. Без цього, маніпулювати виграшами і просто обманювати гравців ігрові клуби зможуть, як зараз кажуть, "у два кліка". Без ліцензування, від "чесної гри" не залишається навіть назви", - цитує експерта" Delo.ua".