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05 грудня 2019, четвер, 21:07 5
Економіка 2019-12-05T22:15:03+02:00
Українські Новини
Микитась після продажу бізнесу блокує роботу "Укрбуд", - Майборода

Микитась після продажу бізнесу блокує роботу "Укрбуд", - Майборода

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Укрбуд, Інтергал-Буд

Генеральний директор компанії "Укрбуд Девелопмент", що входить до державної будівельної корпорації "Укрбуд", Олег Майборода заявляє, що компанія "Інтергал-Буд" розглядає можливість добудови недобудованих житлових комплексів "Укрбуду".

Про це він написав на свій сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"І зараз "завдяки" Микитасю і каші, яку він заварив, навколо "Укрбуду" ситуація патова. Продажів немає, системного інвестора вже теж, клієнти мітингують під Адміністрацією Президента. Але ми знайшли вихід і з цієї ситуації. Провели переговори з усіма великими забудовниками, і один з них погодився взяти всі об'єкти і виконати зобов'язання з добудови житла. Це "Інтергал-Буд". Все, що хоче новий забудовник, щоб ні непередбачуваний колишній власник, ні влада не вставляли палиці в колеса. Тому питання переходу "Укрбуду" вже обговорюється в кабінетах влади, і ми чекаємо рішення", - написав він.

При цьому Майборода обвинуватив колишнього депутата Верховної Ради 8-го скликання Максима Микитася у виведенні оборотних коштів компанії.

"Якщо дуже коротко, то ситуація така. Проблеми з "Укрбудом" почалися не вчора, а тривають вже багато років. І основна проблема в тому, що Микитась, який тепер зі скорботним обличчям роздає інтерв'ю і розповідає, як у нього все "відтиснули", із самого початку плутав оборотні кошти з прибутком. При нормальній кон'юнктурі ринку це сходило з рук, але при виникненні проблем відразу став утворюватися серйозний грошовий дефіцит", - зазначив Майборода.

З його слів, ці кошти були витрачені Микитасем на купівлю дорогих автомобілів, нерухомості, участь у виборах та інші цілі.

"Наприклад, будинок на Осокорках обійшовся в 160 млн гривень. Різної нерухомості для себе він прикупив ще на 500 млн. Любив красиві речі: купити годинник за 300 тисяч доларів або машину за 630 тисяч євро - легко! Його Lamborghini Urus (з номером року народження Микитася) був перший в Україні. Одним з найдорожчих захоплень виявилася політика - перемога в одних виборах і програш в інших коштували більш як 300 млн грн! Ну, і вишенька на торті - 1,5 млрд (!) гривень було витрачено на купівлю різних активів, типу спроби придбання Промінвестбанку, купівля "Теплоенерго", бази відпочинку, різні майданчики і непрофільні бізнеси, які крім збитків нічого не принесли", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, в інтерв'ю телеканалу "Прямий" Микитась заявив, що має намір повернути контроль над компанією "Укрбуд Девелопмент", яка входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд", і заявляє, що залишився її власником.

У вересні Майборода заявив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу.

Пізніше сам Микитась також підтвердив цю інформацію.

При цьому він не назвав нових власників компанії, пославшись на умови угоди.

У жовтні кінцевими бенефіціарами компанії "Укрбуд Девелопмент", що входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд", стали Євген Дикін і Василь Польовий.

У листопаді інвестори житлових комплексів "Укрбуду" звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.

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