Львівська облрада вимагає від Зеленського не погоджуватися на федералізацію України на саміті "нормандської четвірки"

Львівська обласна рада вимагає від Президента Володимира Зеленського не погоджуватися на федералізацію України на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) в разі надходження такої пропозиції. Рішення про це було прийнято на сесії Львівської обласної ради 5 грудня, передають Українські Новиини. За нього проголосували 58 депутатів при мінімально необхідних 43. "Усвідомлюючи ризики для безпеки та національних інтересів України, реалізації європейського та євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з тривалої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання в ході переговорів в нормандської форматі принципових позицій - червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні: жодних компромісів щодо унітарності держави - ніякої федералізації", - йдеться у рішенні. Також облрада вимагає не йти на компроміси в питанні європейського та євроатлантичного курсу і не робити ніяких політичних дій, зокрема виборів, на окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над кордоном. Крім цього, облрада закликає не йти на компроміси в питаннях деокупації і повернення Криму Україні, а також не припиняти міжнародних судових процесів проти Росії. У своєму рішенні депутати закликають всіх вийти 8 грудня в 13:00 на Майдан Незалежності в Києві, щоб продемонструвати єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Депутати також мають намір приїхати до Києва на акцію. Як повідомляли Українські Новини, представники церков і релігійних конфесій України на зустрічі в Офісі Президента благословили Володимира Зеленського перед самітом лідерів країн "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини).