Українці найчастіше купують вживані авто старше 8 років: топ-10 марок

У листопаді 2019 року порівняно з листопадом 2018 року продажу б/у автомобілів збільшилисяв 2,5 рази до 28,8 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У листопаді свою першу реєстрацію в Україні пройшли 28,8 тис. старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє "Укравтопром". Це в 2,5 рази більше, ніж у листопаді минулого року", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, розмитнені машини колишні в експлуатації, охопили 77% первинного ринку легкових авто, що роком раніше їх частка була 61 відсоток.

Найбільш затребуваною віковою групою серед автомобілів, що змінили громадянство, були машини, виготовлені 8 і більше років тому.

Понад 57% зареєстрованого в минулому місяці імпортного секонд-хенду були автомобілі до 2011 року випуску.

А найбільш популярною маркою залишається Volkswagen.

Минулого місяця 4,8 тис. машин цієї німецької марки змінили своїх іноземних власників на українців.

Другою за популярністю була Skoda, 2,7 тис. вживаних автомобілів якої було зареєстровано в листопаді.

На третьому місці - Renault з результатом 2,5 тис. авто.

Автомобілі марки Ford показали четвертий результат - їх вибрали майже 2,4 тис. українців.

Замикає п'ятірку лідерів Opel, в заліку якого близько 1,9 тис. українських номерів.

Всього з початку року українську прописку отримали 377,4 тис. легкових авто, що були в експлуатації, що в 4 рази більше, ніж роком раніше, і майже в 5 разів перевищили продажі нових авто за той же період.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем 2017 року продажу вживаних автомобілів в Україні підвищилися в 2,2 рази до 11,8 тис. одиниць.

Тим часом за рік в Україні вилучили 1201 автомобіль з підробленими номерами.