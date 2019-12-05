Платформа Бойка хоче виборів за відкритими партійними списками

"Опозиційна платформа – За життя" послідовно виступає за проведення виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками. Про це заявив журналістам у кулуарах парламенту народний депутат Сергій Льовочкін у четвер, 5 грудня, повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

"Наша фракція послідовно виступає за запровадження відкритих партійних списків, тобто виборів до Верховної Ради без гречки, без цукру – без купівлі виборців. Ми вважаємо, що політична структуризація парламенту дозволить більш відповідально працювати і більш відповідально ставитись до тих зобов’язань, які беруть на себе депутати напередодні виборів", – підкреслив Сергій Льовочкін.

Він додав, що в "Опозиційної платформа – За життя" є низка зауважень до запропонованого владою редакції Виборчого кодексу.

"Ми вважаємо, що запропонований бюлетень є абсолютно недієвим, тому що людині треба буде розібратися у величезній кількості інформації, яка не буде викладена у бюлетені, а буде викладена на інших паперових носіях, що знаходитимуться на виборчій дільниці. Це створить додаткову плутанину, тому ми наполягаємо на поправках, які спростять для людей виборчий бюлетень", – наголосив опозиційний політик.

Крім того, у запропонованій редакції Виборчого кодексу є пункти, які дають можливість владі запровадити в Україні поліцейську державу.

"У Виборчому кодексі є кричуща новела, яка полягає в тому, що СБУ зможе невмотивовано, просто листом звертатись до ЦВК для скасування реєстрації будь якого кандидата. Ми вважаємо це ознаками поліцейської держави", – підкреслив Сергій Льовочкін.

За його словами, фракція опозиціонерів наполягатиме на ухваленні її поправок до документа. І на прийнятті Виборчого кодексу, оскільки це частина зобов’язань депутатів перед виборцями.

"У нашої фракції є найкращі фахівці з виборчого законодавства, вони будуть працювати у підготовчій групі, і ми сподіваємось і будемо звертатись за підтримкою до суспільства, щоб монобільшість проголосувала їхні поправки в залі", – резюмував народний депутат.