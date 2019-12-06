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06 грудня 2019, пʼятниця, 06:32 186
Зовнішня політика 2019-12-06T09:15:02+02:00
Українські Новини
Льовочкін сподівається, що Зеленський домовиться в нормандському форматі про мир та газ

Льовочкін сподівається, що Зеленський домовиться в нормандському форматі про мир та газ

Яков Сташинский
Сергій Льовочкін, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Володимир Зеленський, нормандський формат, Донбас, транзит газу
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін вважає, що в ході переговорів у Нормандському форматі Президент Украни Володимир Зеленський повинен домовитися про прискорення мирного процесу на Донбасі та укладення нового договору між Україною і Російською Федерацією про постачання і транзит природного газу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Усі розмови про "червоні лінії", про капітуляцію – це політичні спекуляції. Єдина капітуляція – якщо на зустрічі в рамках Нормандського формату президент не домовиться про дві речі: прискорення мирного процесу і новий договір між Україною і Російською Федерацією про постачання і транзит природного газу через нашу територію", – підкреслив Льовочкін.

Він додав, що втрата Україною статусу транспортера російських вуглеводнів до Європи унеможливить зниження вартості комунальних тарифів для населення.

"Якщо ми втратимо стратегічне значення нашої ГТС (газотранспортної системи),  ми втратимо можливість зменшити "платіжку" для кожної людини. Це буде справжня капітуляція. Все інше – це політичні спекуляції і намагання завадити Президенту Зеленському виконати його передвиборчу обіцянку – встановлення миру в Україні", – резюмував народний депутат.

Нагадаємо, зустріч лідерів держав у Нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року. Як раніше заявляв Льовочкін, переговори президентів України, Франції, Росії та Німеччини, яку планують провести в Парижі, є кроком до миру в Україні.

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