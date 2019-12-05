Вирішення Кабміном проблеми з доставкою пенсій для людей відіграє важливу роль, – експерт

Кабінет Міністрів України знайшов просте рішення проблеми з доставкою пенсій і субсидій у віддалені населені пункти України, але це питання для людей відіграє дуже важливу роль.

Таку думку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook висловив політичний експерт Олексій Голобуцький.

"В уряді Гончарука вирішили проблему з доставкою пенсій і субсидій у віддалені населені пункти та села, яку чомусь ігнорували попередні Кабінети Міністрів. Хоча ця проблема дуже гостра, мова йде про майже 5 млн громадян, з них 800 тис. - це люди з інвалідністю, які фізично не можуть отримувати соцвиплати у відділенні банку. Особливо, якщо це відділення знаходиться в районному центрі за кілька кілометрів від дому", - написав політолог.

За його словами, доставка соціальних виплат здійснюється через "Укрпошту" та останні 15 років тарифи, що закладені на обслуговування цього процесу, не змінювалися. В результаті виділених коштів не вистачало навіть на операційну діяльність і "Укрпошта" несла збитки.

"Лише цього року збитки за доставку пенсій та інших соцвиплат склали 1,5 млрд гривень. Торік сума була менша, але теж вражає - 1,2 млрд. (гривень). У підсумку, випадки, коли гроші доставлялися не вчасно та з серйозними затримками, стали хронічними. Не кажучи вже про скорочення кількості самих листонош, які обслуговували віддалені селища, що, в принципі, ставило під загрозу виживання пенсіонерів", - вважає Голобуцький.

Він також підкреслив, що тоді керівництво країни вирішувало цю проблему виключно в ручному режимі, надаючи "Укрпошті" кошти лише у разі крайньої необхідності.

"Зараз, за словами прем'єра Гончарука, уряд переглянув тарифи на доставку пенсій та виділив додаткових 900 млн (гривень). Цього повинно вистачити на виплату зарплат і покриття організаційних витрат "Укрпошти". А тому є всі шанси, що хоча б в 2020 році вдасться налагодити безперебійну і своєчасну доставку людям їх законних соцвиплат. Дане рішення Кабміну, по своїй суті, дуже просте, але це питання має для громадян велике значення", - підсумував Олексій Голобуцький.