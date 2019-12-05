Більше 33%клієнтів-боржників ТОВ "Хмельницькгаз збут" отримали попередження про припинення газопостачання

На 1 грудня 2019 року споживачі газу Хмельниччини більше ніж на 20% збільшили заборгованість за використане блакитне паливо, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Наразі загальний борг подолян сягнув понад 388 млн.грн. Найбільші суми боргу мають власники багатоповерхових будинків приватного сектору з басейнами та теплицями.



З початку 2019 року ТОВ "Хмельницькгаз збут" уже розіслав майже 88 тис.письмових повідомлень споживачам--боржникам про припинення газопостачання. В порівнянні з 11 місяцями 2018 року, ця цифра зросла в 1,5 рази. Адже, в разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена буде надати відповідне доручення АТ "Хмельницькгаз" на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку.



Так, в листопаді уже надано 1502 доручення на припинення подачі газу клієнтам-боржникам на загальну суму 7 млн.грн. А за 11 місяців 2019 року відключено від системи газопостачання 2465 боржників, сума боргу яких складає більше 15 млн.грн. Для порівняння: за аналогічний період 2018р. газопостачання було припинене біля 2 тис.клієнтів, які боргували 9,5 млн. грн.



Наразі борги у понад 5 тис. грн. мають 9503 подолян, більше 10 тис. грн. – 1677 клієнтів. Крім того, 83 подолянина заборгували колосальні суми: від 30 до 108 тис. грн.



"Ми постійно звертаємося до наших клієнтів, а особливо на початку опалювального періоду, з проханням знайти можливість оплатити існуючі борги, щоб в разі потреби гарантовано отримувати державну допомогу та уникнути припинення газопостачання. Також пропонуємо в разі необхідності - укласти договір реструктуризації боргу, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз збут" Андрій Левицький. – Однак, вичерпавши усі законні важелі впливу, компанія вимушена йти на крайні кроки з надання доручень оператору ГРМ на від’єднання від газу. Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника".



До початку опалювального сезону, значна частина клієнтів-боржників зуміла сплатити заборгованість за використаний газ. Тож за літній період борги подолян перед постачальником зменшились на 42 %. Крім того, сплативши за газ, споживачі змогли оформити державну допомогу на призначення субсидій та пільг. Тому "Хмельницькгаз збут" рекомендує своєчасно сплатити за надані послуги та гарантовано забезпечити собі безперебійне постачання газу.



Нагадаємо, в разі відключення споживача за борги, повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії.

Довідка:



Основною сферою діяльності ТОВ "Хмельницькгаз збут" є постачання природного газу усім категоріям споживачів Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району). Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов’язками.



Клієнтами компанії є понад 400 тисяч сімей Хмельниччини, більше 2 тисяч промислових підприємств та бюджетних організацій, понад 200 релігійних організації. Серед найпотужніших споживачів – ПП Аслан-Текстиль, ТОВ "Спецавтоінвест", ПрАТ "Городоцький елеватор Суффле",

ТОВ "Карат".