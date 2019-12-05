60 тисяч споживачів газу Вінниччини отримують пільги на газ в грошовій формі

З жовтня 2019 року для 60 тисячам споживачів газу Вінниччини монетизовані пільги. Відтак кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії.



Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг надходять споживачам двома способами: готівкою на руки, або безготівково на рахунки в Ощадбанку.



"У зв’язку з цим нарахування платежів за спожитий газ, починаючи з жовтня, здійснюється у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.



Частина споживачів, які до 15 жовтня подали відповідні заяви до органів соціального захисту населення, отримують кошти монетизованої пільги на руки готівкою. Вони мають сплатити 100% суми, зазначеної в рахунку, самостійно. Для цього споживач може обрати будь-який банк, відділення пошти або платіжну систему.



Інші пільговики, а таких на Вінниччині майже 60 тис., отримують кошти монетизованої пільги безготівково на рахунки в Ощадбанку. Вони, як і раніше, сплачують частину платежу, а суму пільги постачальнику газу за них перерахує "Ощадбанк". Про цю оплату банк інформує споживача sms-повідомленням. Комісія за цю операцію Ощадбанком не утримується.



У питанні надання та розрахунку пільг споживачі газу можуть звертатися до органів соціального захисту на місцях – УПСЗН. За своєчасне перерахування коштів монетизованої допомоги відповідає АТ "Ощадбанк".



Щоб уникнути непорозумінь споживачі газу мають змогу контролювати стан свого особового рахунку, нарахування та платежі онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

Довідка: Основною сферою діяльності ТОВ "Вінницягаз Збут" є постачання природного газу споживачам Вінниччини. На сьогодні компанія постачає природний газ 453 тис. побутових споживачів і майже 3,2 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги постачання становлять близько 406,5 млн кубометрів природного газу на рік. ТОВ "Вінницягаз Збут" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 3,3 мільйони гривень.