Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів

В місті Кілія Одеської області дорогу "відремонтували", висипавши на неї тисячі черепашок від рапанів.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook журналіст Алла Калінська.

"Ех, цей особливий, унікальний, креативний підхід до вирішення проблем у нашої людини. "Ямковий ремонт" ґрунтової дороги по вулиці Ізмаїльській, кут Грецької, з допомогою рапанів. Я не дуже розумію, наскільки це ефективний спосіб вирішення проблеми відсутності дорожнього покриття, але це так... незвично, можливо навіть мило, але с...ка смердить до неможливості. П. С: вирішила уточнити, ну щоб не даремно наговорювати. Це робота не креативного відділу міської ради", - написала вона.

Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya

Як повідомляли Українські Новини, станом на березень, "Укравтодор" відремонтував в 4 рази менше доріг, ніж наобіцяв Омелян.

Тим часом 22 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв участь у Інвестиційному саміті країн-членів Східного партнерства, який відбувся у Лондоні. Під час нього глава українського уряду підписав дві угоди про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення Україні 900 млн євро на реконструкцію і будівництво нових доріг.