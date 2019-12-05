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05 грудня 2019, четвер, 17:28 56
Суспільство 2019-12-05T20:15:03+02:00
Українські Новини
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів

Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів

рапани, черепашки, ямоковий ремонт, Ремонт доріг
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya

В місті Кілія Одеської області дорогу "відремонтували", висипавши на неї тисячі черепашок від рапанів.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook журналіст Алла Калінська.

"Ех, цей особливий, унікальний, креативний підхід до вирішення проблем у нашої людини. "Ямковий ремонт" ґрунтової дороги по вулиці Ізмаїльській, кут Грецької, з допомогою рапанів. Я не дуже розумію, наскільки це ефективний спосіб вирішення проблеми відсутності дорожнього покриття, але це так... незвично, можливо навіть мило, але с...ка смердить до неможливості. П. С: вирішила уточнити, ну щоб не даремно наговорювати. Це робота не креативного відділу міської ради", - написала вона.

Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla KalinskayaРемонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya

Як повідомляли Українські Новини, станом на березень, "Укравтодор" відремонтував в 4 рази менше доріг, ніж наобіцяв Омелян.

Тим часом 22 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв участь у Інвестиційному саміті країн-членів Східного партнерства, який відбувся у Лондоні. Під час нього глава українського уряду підписав дві угоди про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення Україні 900 млн євро на реконструкцію і будівництво нових доріг.

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