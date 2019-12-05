Харківська обласна рада підтримала програму Олексія Кучера щодо соціально-економічного розвитку регіону

У 2020 році в області планують будувати і реконструювати близько 300 об'єктів.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

"Програма економічого та соціального розвитку Харківської області на 2020 рік – це логічне продовження розвитку області, - відзначив голова ХОДА Олексій Кучер, презентуючи програму депутатам обласної ради. - Усі ви знаєте, що протягом 2020 року ми можемо внести до програми будь-які зміни. Це дорожня карта, декларація щодо тих напрямків, якими ми будемо йти".

Олексій Кучер наголосив, що пропозиції, які були надані в процесі підготовки програми депутатськими комісіями, враховані в кінцевому проєкті. Також у ньому враховані всі норми законодавства та стратегічні документи держави.

"Проєкт програми розроблено з урахуванням норм проєкту Закону України про державний бюджет України на 2020 рік, завдань, визначених указами Президента України "Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" від 30.9.2019 року № 722 та "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" від 8.11.2019 №837/2019", - проінформував Олексій Кучер.

У програмі також враховані положення та завдання Стратегії сталого розвитку України 2020, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, постанови Кабінету міністрів України від 15.05.2019 № 555.

Проєкт програми розробив Депаратмент економіки і міжнародних відносин ХОДА на основі поглибленого аналізу показників розвитку області за попередній період. Вона визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку Харківської області на 2020 рік.

Одна з ключових обласних програм складається з 5 частин. У 4-х з них визначені пріоритети та завдання розвитку на 2020 рік, прописані конкретні заходи для їх реалізації, а також – прогнозні показники.

"Зокрема, програмою передбачено: індекс промислової продукції за сценарієм 1 (базовим) – 100,1%, за сценарієм 2 (цільовим) – 101,9%; індекс валової продукції сільського господарства – 100,4%; темп росту середньомісячної заробітної плати – 119%", - навела дані заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА Ірина Коновалова.

5-та частина програми містить перелік об’єктів, роботи на яких пропонують фінансувати наступного року. Загалом на 2020-й таких об’єктів визначили 572. 289 з них – першочергові. Серед них:

- 54 об’єкти охорони здоров’я;

- 102 – житлово-комунального господарства;

- 21 – сфери культури й туризму;

- 92 – освіти;

- 9 – фізкультури та спорту;

- 2 – соціальної сфери;

- 9 об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

Проєкт Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2020 рік підтримала абсолютна більшість депутатів облради: "за" проголосували 96 народних обранців зі 101, що зареєструвалися.