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05 грудня 2019, четвер, 14:26 156
Нерухомість 2019-12-05T17:45:05+02:00
Українські Новини
Депутати Харківської облради підтримали позицію Зеленського щодо ринку землі та попросили врахувати кілька мом

Депутати Харківської облради підтримали позицію Зеленського щодо ринку землі та попросили врахувати кілька моментів

Харківська облрада, земельна реформа, Продаж землі
Харківська облрада. Фото: 2day.kh.ua
Харківська облрада. Фото: 2day.kh.ua

5 грудня депутати Харківської обласної ради прийняли звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому підтримали відкриття ринку землі і, зокрема, законопроект Верховної Ради України №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", а також позицію Президента про проведення загальнонаціонального референдуму, після якого буде дозволений допуск іноземців на ринок землі.

Про це повідомило інтернет-видання Kharkiv Today.

Щоб закон про обіг земель створював умови для розвитку малого та середнього аграрного бізнесу, депутати облради запропонували внести в законопроект кілька правок.

Як повідомляло видання, Європейський суд назвав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.

2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів України до жовтня розробити законопроект про продаж землі сільськогосподарського призначення та до кінця 2019 року запустити ринок землі.

В уряді пообіцяли не вводити ринок землі без дешевих кредитів для фермерів.

У Раді запропонували відтермінувати доступ іноземців до ринку землі до 2024 року, а Президент пообіцяв, що питання продажу землі іноземцям винесуть на референдум.

13 листопада Рада в 1-му читанні проголосувала за законопроект про відкриття ринку землі. Голосування проходило на тлі протестів.

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