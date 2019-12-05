Депутати Харківської облради підтримали позицію Зеленського щодо ринку землі та попросили врахувати кілька моментів

5 грудня депутати Харківської обласної ради прийняли звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому підтримали відкриття ринку землі і, зокрема, законопроект Верховної Ради України №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", а також позицію Президента про проведення загальнонаціонального референдуму, після якого буде дозволений допуск іноземців на ринок землі. Про це повідомило інтернет-видання Kharkiv Today. Щоб закон про обіг земель створював умови для розвитку малого та середнього аграрного бізнесу, депутати облради запропонували внести в законопроект кілька правок. Як повідомляло видання, Європейський суд назвав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів України до жовтня розробити законопроект про продаж землі сільськогосподарського призначення та до кінця 2019 року запустити ринок землі. В уряді пообіцяли не вводити ринок землі без дешевих кредитів для фермерів. У Раді запропонували відтермінувати доступ іноземців до ринку землі до 2024 року, а Президент пообіцяв, що питання продажу землі іноземцям винесуть на референдум. 13 листопада Рада в 1-му читанні проголосувала за законопроект про відкриття ринку землі. Голосування проходило на тлі протестів.