Депутати Харківської облради підтримали позицію Зеленського щодо ринку землі та попросили врахувати кілька моментів

Депутати Харківської облради підтримали позицію Зеленського щодо ринку землі та попросили врахувати кілька мом

5 грудня депутати Харківської обласної ради прийняли звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому підтримали відкриття ринку землі і, зокрема, законопроект Верховної Ради України №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", а також позицію Президента про проведення загальнонаціонального референдуму, після якого буде дозволений допуск іноземців на ринок землі.

Про це повідомило інтернет-видання Kharkiv Today.

Щоб закон про обіг земель створював умови для розвитку малого та середнього аграрного бізнесу, депутати облради запропонували внести в законопроект кілька правок.

Як повідомляло видання, Європейський суд назвав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.

2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів України до жовтня розробити законопроект про продаж землі сільськогосподарського призначення та до кінця 2019 року запустити ринок землі.

В уряді пообіцяли не вводити ринок землі без дешевих кредитів для фермерів.

У Раді запропонували відтермінувати доступ іноземців до ринку землі до 2024 року, а Президент пообіцяв, що питання продажу землі іноземцям винесуть на референдум.

13 листопада Рада в 1-му читанні проголосувала за законопроект про відкриття ринку землі. Голосування проходило на тлі протестів.