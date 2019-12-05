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05 грудня 2019, четвер, 14:47 424
Політика 2019-12-05T14:51:06+02:00
Українські Новини
Недашковський за удосконалення механізму спецзобов'язань для "Енергоатому"

Недашковський за удосконалення механізму спецзобов'язань для "Енергоатому"

Механізм покладених на НАЕК "Енергоатом" спецзобов'язань на електроенергетичному ринку України потребує вдосконалення.

Про це заявив під час минулої в Києві конференції "Ринок електроенергетики в Україні і атомна енергетика" президент асоціації "Український ядерний форум", екс-глава компанії Юрій Недашковський.

"Механізм повинен бути вдосконалений таким чином, щоб, з одного боку, не шокувати економіку і населення України, з іншого - дати можливість "Енергоатому" працювати за економічно обґрунтованими цінами, реалізовувати свої інвестиційні програми і планувати своє майбутнє", - сказав він.

Недашковський нагадав, що на сьогодні фактична ціна для компанії за відпуск електроенергії впала нижче собівартості її виробництва, оскільки в діючому механізмі ПСО для "Енергоатому" забули врахувати податки і плату за диспетчеризацію.

За його словами, компанії подала на розгляд Кабінету міністрів свої пропозиції для виправлення ситуації і чекає прийняття необхідних рішень.

У свою чергу завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Суходоля зазначив, що держава має заохочувати підконтрольні йому компанії заробляти прибуток, а не перешкоджати їх розвитку.

"Компанія повинна більш чітко виявляти свою позицію, що вона є суб'єктом господарювання, завданням якого є отримання прибутку, а не бути окремою гілкою влади для надання популістськи підтримуваних функцій і послуг ", - сказав він.

На його думку, держава повинна чітко сформулювати свою позицію щодо розвитку атомної енергетики.

Суходоля нагадав, що атомна генерація, яка виробляє понад 50% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні, відіграє значну роль в її енергобезпеці. У той же час прийняте на законодавчому рівні рішення про запровадження відкритого і конкурентного ринку спотворено покладанням спецзобов'язань на підконтрольні державі атомну і гідрогенерації.

Як повідомляло агентство, в Україні з 1 липня 2019 року запущено новий оптовий ринок е/е, що передбачає перехід від роботи з моделі єдиного покупця до конкурентного механізму.

Він передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, балансуючий ринок, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок і ринок допоміжних послуг.

Кабінет міністрів поклав механізм спецзобов'язань з постачання е/е для потреб населення та компенсації втрати в мережах з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".

На сьогодні частка продажу виробленої "Енергоатом" е/е за прямими договорами держпідприємству "Гарантований покупець" за ПСО становить 90%, "Укргідроенерго" – 35%.
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