Недашковський за удосконалення механізму спецзобов'язань для "Енергоатому"

Механізм покладених на НАЕК "Енергоатом" спецзобов'язань на електроенергетичному ринку України потребує вдосконалення.

Про це заявив під час минулої в Києві конференції "Ринок електроенергетики в Україні і атомна енергетика" президент асоціації "Український ядерний форум", екс-глава компанії Юрій Недашковський.

"Механізм повинен бути вдосконалений таким чином, щоб, з одного боку, не шокувати економіку і населення України, з іншого - дати можливість "Енергоатому" працювати за економічно обґрунтованими цінами, реалізовувати свої інвестиційні програми і планувати своє майбутнє", - сказав він.

Недашковський нагадав, що на сьогодні фактична ціна для компанії за відпуск електроенергії впала нижче собівартості її виробництва, оскільки в діючому механізмі ПСО для "Енергоатому" забули врахувати податки і плату за диспетчеризацію.

За його словами, компанії подала на розгляд Кабінету міністрів свої пропозиції для виправлення ситуації і чекає прийняття необхідних рішень.

У свою чергу завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Суходоля зазначив, що держава має заохочувати підконтрольні йому компанії заробляти прибуток, а не перешкоджати їх розвитку.

"Компанія повинна більш чітко виявляти свою позицію, що вона є суб'єктом господарювання, завданням якого є отримання прибутку, а не бути окремою гілкою влади для надання популістськи підтримуваних функцій і послуг ", - сказав він.

На його думку, держава повинна чітко сформулювати свою позицію щодо розвитку атомної енергетики.

Суходоля нагадав, що атомна генерація, яка виробляє понад 50% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні, відіграє значну роль в її енергобезпеці. У той же час прийняте на законодавчому рівні рішення про запровадження відкритого і конкурентного ринку спотворено покладанням спецзобов'язань на підконтрольні державі атомну і гідрогенерації.

Як повідомляло агентство, в Україні з 1 липня 2019 року запущено новий оптовий ринок е/е, що передбачає перехід від роботи з моделі єдиного покупця до конкурентного механізму.

Він передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, балансуючий ринок, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок і ринок допоміжних послуг.

Кабінет міністрів поклав механізм спецзобов'язань з постачання е/е для потреб населення та компенсації втрати в мережах з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".

На сьогодні частка продажу виробленої "Енергоатом" е/е за прямими договорами держпідприємству "Гарантований покупець" за ПСО становить 90%, "Укргідроенерго" – 35%.