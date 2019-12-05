У день 10-річчя церемонії Grand Opening стадіону "Металіст" Ярославський відкрив музей Євро-2012

Сьогодні, 5 грудня, у день свого 60-річного ювілею Олександр Ярославський, президент і власник групи DCH, зустрівся з журналістами і показав їм "першу чергу" музею Євро-2012 в Харкові. Експозиція під назвою "Kharkiv - 2012 - Forever" відкрилася в luxury-готелі Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить бізнесменові.

Нагадаємо, Ярославський в 2007-2012 роках був генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012. Його інвестиції в створення критеріальних для УЄФА об'єктів інфраструктури турніру (стадіон, аеропорт, готель, тренувальний табір, волонтерський центр) перевищили 300 млн доларів. Повністю перебудований Ярославським відповідно до жорстких європейських вимог стадіон "Металіст" був урочисто відкритий рівно 10 років тому, у день 50-річчя бізнесмена.

У виданій спеціально для супроводу музейної експозиції фотокнизі наводиться вітальне слово Ярославського, в якому говориться: "Рівно 10 років тому почала збуватися наша прекрасна мрія - завоювати для Харкова право провести престижний міжнародний турнір. 5 грудня 2009 року відбувся перший поєдинок на новому стадіоні, і наша віра в успіх здобула відчутні риси. Це був складний і напружений період, але потужний і захоплюючий виклик для всіх, хто вкладав душу в майбутнє Харкова, його принципове оновлення. Інфрааструктура Харкова служить місту і розвивається, будучи надійною базою для нового ривка. Я щиро вдячний кожному, хто тоді вірив в можливість Харкова та справою підтримав наше амбітне починання".

Експозиція музею, яка створена за підтримки УЄФА, містить ексклюзивні документальні фото- і відеоматеріали. У вітрині, що присвячена історії турніру, на даний час експонується спеціально доставлена ​​з штаб-квартири Європейського футбольного союзу в Ньоні точна копія Кубка, за який змагатимуться на європейських чемпіонатах з футболу найсильніші збірні континенту. Крім того, родзинка музею - інтерактивні рішення на основі технологій доповненої і віртуальної реальності, які допоможуть відвідувачам "оживити" макети ключових інфраструктурних об'єктів, побудованих DCH в Харкові для Євро-2012. А також зробити фото з героями турніру за допомогою унікальної фотопанелі в лоббі готеля.

Ярославський анонсував намір вкласти в розвиток музею близько 1,5 млн доларів. "Друга черга" експозиції незабаром відкриється в міжнародному аеропорту "Харків".

Як відомо, Харків спочатку не входив до числа основних приймаючих міст Євро-2012, які були визначені УЄФА. Однак зусилля та інвестиції Ярославського забезпечили "першої столиці" право прийняти футбольні матчі Євро-2012.

DCH - одна з найбільших українських багатопрофільних корпорацій. Ключові напрямки діяльності Групи: фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт і машинобудування, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та інше. В числі українських активів DCH: Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), рудник "Суха Балка", УГДК, страхова компанія "ІНГО Україна", міжнародний аеропорт "Харків", готель Kharkiv Palace Hotel 5 *, ЖК "Воздвиженка" в Києві, мережа ТРЦ "Караван Megastore", Харківський тракторний завод, регбійний клуб "Олімп" та інще.