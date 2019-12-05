Львівська облрада прийняла бюджет-2020

Львівська обласна рада прийняла бюджет на 2020 рік, затвердивши доходи в розмірі 5 893, 835 млн гривень і видатки в розмірі 6 020,140 млн гривень. Таке рішення міськрада ухвалила на сесії в четвер, повідомляють Українські Новини.

За нього проголосували 62 депутати при 43 мінімально необхідних.

Доходи загального фонду бюджету затверджено у сумі 4 403, 522 млн гривень, спеціального фонду – 1 490, 313 млн.

Видатки загального фонду бюджету затверджено у сумі 4 031, 649 млн гривень, спеціального фонду - 1 988, 491 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна рада прийняла бюджет на 2019 рік, затвердивши доходи в розмірі 14 491,902 млн гривень і видатки в розмірі 14 633,803 млн гривень.