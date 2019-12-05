У Києві на Богатирській сталося масове ДТП: рух паралізовано

В Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

"Масштабна ДТП за участю 5 автомобілів у Києві на Богатирській. Подробиці уточнюються. Поліція на місці. Рух утруднено. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в ньому.

Зазначається, що рух було паралізовано. Утворився затор в декілька кілометрів. Станом на 12:30, за даними Google-карт рух в бік центру Києва все ще не розблоковано.

Як повідомляли Українські Новини, у березні на Бориспільській трасі вночі зіткнулися 20 автомобілів через сильну ожеледицю. Тоді внаслідок масштабної ДТП постраждали як легкові, так і вантажні автомобілі. На невеликій ділянці траси машини були розкидані фактично по всій дорозі. Кілька автомобілів полетіли у відбійник.

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