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  • У Києві на Богатирській сталося масове ДТП: рух паралізовано
05 грудня 2019, четвер, 12:27 21 Карта
Події 2019-12-05T14:45:03+02:00
Українські Новини
У Києві на Богатирській сталося масове ДТП: рух паралізовано

У Києві на Богатирській сталося масове ДТП: рух паралізовано

Затори в Києві, ДТП в Києві, ДТП на Оболоні

В Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

"Масштабна ДТП за участю 5 автомобілів у Києві на Богатирській. Подробиці уточнюються. Поліція на місці. Рух утруднено. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в ньому.

 

Зазначається, що рух було паралізовано. Утворився затор в декілька кілометрів. Станом на 12:30, за даними Google-карт рух в бік центру Києва все ще не розблоковано.

Як повідомляли Українські Новини, у березні на Бориспільській трасі вночі зіткнулися 20 автомобілів через сильну ожеледицю. Тоді внаслідок масштабної ДТП постраждали як легкові, так і вантажні автомобілі. На невеликій ділянці траси машини були розкидані фактично по всій дорозі. Кілька автомобілів полетіли у відбійник.

Раніше також масштабна ДТП за участю одразу дев'яти автомобілів сталося на Бориспільському шосе на в'їзді до Києва

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