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2019-12-05T12:23:00+02:00 Події 2019-12-05T15:15:03+02:00 Українські Новини Українські Новини Поліція вилучила вибухівку та боєприпаси у чоловіка близько ж/д вокзалу у Львові Поліція вилучила вибухівку та боєприпаси у чоловіка близько ж/д вокзалу у Львові

Фото: Патрульная полиция

Співробітники поліції 4 грудня вилучили вибухівку та боєприпаси у чоловіка біля залізничного вокзалу у Львові.Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Львова, передають Українські Новини."4 грудня у Львові патрульні інспектори виявили у перехожого вибухівку та боєприпаси. Він заявив, що хотів ці речі продати", - йдеться в повідомленні.Слідчі будуть з'ясовувати, звідки у чоловіка вибухонебезпечні речовини.Під час патрулювання близько 15:00 на вулиці Залізничній поліцейські помітили чоловіка, який виглядав підозріло і помітно нервував."Оскільки були підстави вважати, що людина може приховувати щось протизаконне, патрульні провели поверхневу перевірку", - йдеться в повідомленні.У 32-річного львів'янина виявили пакет з тротилом вагою близько 400 грамів і 90 патронів калібру 5,45.Як повідомляли Українські Новини, поліція почала розслідувати виявлення гранати Ф-1 біля входу в магазин на вулиці Гната Хоткевича у Львові.