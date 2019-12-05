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05 грудня 2019, четвер, 11:45 13
Події 2019-12-05T11:49:39+02:00
Українські Новини
Затриманий за підозрою у крадіжці у Львові вкрав зброю у поліцейського, ключ від дверей райвідділу і втік

Затриманий за підозрою у крадіжці у Львові вкрав зброю у поліцейського, ключ від дверей райвідділу і втік

крадіжка зброї

48-річний житель Львова затриманий 5 грудня за підозрою у крадіжці у Львові вкрав зброю у поліцейського, ключ від дверей Личаківського райвідділу Львова і втік.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"5 грудня 48-річний львів'янин, підозрюваний у вчиненні крадіжки, перебуваючи в приміщенні Личаківського відділу поліції, заволодів табельною зброєю одного з поліцейських, а також електронним ключем від вхідних дверей у приміщення відділу і зник", - йдеться в повідомленні.

Для розшуку та затримання зловмисника на території Львова та області негайно була введена поліцейська операція, в якій були задіяні працівники всіх служб і підрозділів поліції Львівської області.

Близько 4:25 оперативники карного розшуку встановили місцезнаходження втікача та затримали його.

Зброю і електронний ключ у зловмисника вилучили.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - від трьох до семи років позбавлення волі.

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