підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 грудня 2019, четвер, 10:49 373 Прес-реліз
Силові структури 2019-12-05T12:15:02+02:00
Українські Новини
"Ми пишаємося вами. Ви - наші Герої": миколаївці зустріли бійців 36-ї ОБМП та 406-ї ОАБ, які повернулися з зон

"Ми пишаємося вами. Ви - наші Герої": миколаївці зустріли бійців 36-ї ОБМП та 406-ї ОАБ, які повернулися з зони проведення ООС

Миколаївська ОДА, Збройні сили України, військові ООС, ООС, Армія України

У середу, 4 грудня, після виконання завдань в ООС до Миколаєва повернулися 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 406 окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Військові урочисто пройшли колоною вулицями міста від парку "Перемога" до меморіалу на честь героїв-ольшанців, де хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували загиблих бійців.

Опісля у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулись урочистості з нагоди повернення до постійного місця дислокації особового складу бригад.

Вітали воїнів керівництво області, міста Миколаєва та військові командувачі.

"Дякую за мужнє виконання бойових завдань в зоні проведення ООС, за відданість державі та мирне небо над нашими головами. Низький вам уклін! Ми пишаємось вами. Ви - наші герої. Побратими, які віддали життя за Україну, завжди в наших серцях. Хочу подякувати матерям загиблих за синів. На жаль, багато з них не повернулись. Вічна їм пам'ять", - звернувся до присутніх голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік.

Чотирьох військовослужбовців відзначили орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно:

- молодший сержант Савінов Сергій Васильович;

- прапорщик Обуховський Микола Миколайович;

- матрос Лінчевський Олександр Валерійович;

- матрос Курдов Василь Миколайович.

Нагороди рідним загиблих Героїв передав командувач Військово-Морських Сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко.

За сумлінну службу кращим представникам 36-ї та 406-ї бригад вручено сертифікати на право заселення у казарми поліпшеного типу, медалі, цінні подарунки, грамоти та подяки.

Більше новин про: Миколаївська ОДА Збройні сили України військові ООС ООС Армія України

Архів
Новини
Проект Виборчого кодексу Рада вирішила відкласти 11:58
Розбирати Одеський коледж небезпечно: рятувальникам доведеться застосовувати спеціальний кран 11:50
Затриманий за підозрою у крадіжці у Львові вкрав зброю у поліцейського, ключ від дверей райвідділу і втік 11:45
Стефанчук повернув 40 тис. гривень, виплачені йому апаратом Ради на оренду житла 11:40
НКРЕКП хоче підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 16,6% з 2020 11:15
більше новин
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 21:55
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО 22:11
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам 21:05
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
більше новин
Юлія Ковалів може замінити Гончарука на посаді прем'єра, - ЗМІ 14:32
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok