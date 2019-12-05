"Ми пишаємося вами. Ви - наші Герої": миколаївці зустріли бійців 36-ї ОБМП та 406-ї ОАБ, які повернулися з зони проведення ООС

"Ми пишаємося вами. Ви - наші Герої": миколаївці зустріли бійців 36-ї ОБМП та 406-ї ОАБ, які повернулися з зон

У середу, 4 грудня, після виконання завдань в ООС до Миколаєва повернулися 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 406 окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Військові урочисто пройшли колоною вулицями міста від парку "Перемога" до меморіалу на честь героїв-ольшанців, де хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували загиблих бійців.

Опісля у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулись урочистості з нагоди повернення до постійного місця дислокації особового складу бригад.

Вітали воїнів керівництво області, міста Миколаєва та військові командувачі.

"Дякую за мужнє виконання бойових завдань в зоні проведення ООС, за відданість державі та мирне небо над нашими головами. Низький вам уклін! Ми пишаємось вами. Ви - наші герої. Побратими, які віддали життя за Україну, завжди в наших серцях. Хочу подякувати матерям загиблих за синів. На жаль, багато з них не повернулись. Вічна їм пам'ять", - звернувся до присутніх голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік.

Чотирьох військовослужбовців відзначили орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно:

- молодший сержант Савінов Сергій Васильович;

- прапорщик Обуховський Микола Миколайович;

- матрос Лінчевський Олександр Валерійович;

- матрос Курдов Василь Миколайович.

Нагороди рідним загиблих Героїв передав командувач Військово-Морських Сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко.

За сумлінну службу кращим представникам 36-ї та 406-ї бригад вручено сертифікати на право заселення у казарми поліпшеного типу, медалі, цінні подарунки, грамоти та подяки.