Укрпошта випустила художній конверт, оздоблений орнаментом з робіт учасників проєкту Артрехаб

4 грудня з нагоди відзначення Дня Збройних сил України було презентовано немаркований художній конверт, випущений Укрпоштою спільно з благодійною організацією "Артрехаб", інформує портал artrehub.org.

Конверт прикрашають фрагменти робіт п'ятьох ветеранів та волонтерів - орнамент, намальований під час арт-реабілітаційних занять, зокрема Олександра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика та Лариси Микитьон.

Мета проекту - привернути увагу суспільства до проблем реабілітації ветеранів та важливості арт-терапевтичних заходів у цьому процесі.

"Я радію, що роботи ветеранів побачать ще більше людей. В основі діяльності громадської організації Артрехаб є практика арт-реабілітації за авторським методом, що базується на декоративно-прикладних техніках традиційних мистецтв України. Ідея використання мистецьких практик у психологічній реабілітації виникла через мої глибокі переконання, що творчий потенціал - це допоміжна сила, важливий ресурс для відновлення психологічного стану та його гармонізації. Наша команда, яка складається з менеджерів, психологів та художників проводить заняття в лікарнях, реабілітаційних та дитячих психологічних центрах на постійній основі, а також бере участь у художніх акціях з дітьми із особливими потребами", - сказала засновниця Артрехабу ZINAЇDA на офіційній церемоії спецпогашення марки на конверті.

Усі присутні на презентації мали змогу підписати та відправити лист миру міжнародним організаціям та послам доброї волі. Флешмоб #free_from_war, має нагадати світові про важливість миру і про ціну, яку військовим доводиться платити за його відновлення.

Протягом року конверт можна придбати у будь якому відділені поштового зв'язку.