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04 грудня 2019, середа, 20:09 20
Силові структури 2019-12-04T21:45:01+02:00
Українські Новини
У Миколаєві з пошаною зустріли морпіхів, які повернулися з зони ООС

У Миколаєві з пошаною зустріли морпіхів, які повернулися з зони ООС

Морські піхотинці, ООС, Морпіхи, АТО, Марш військових, Миколаїв

У середу, 4 грудня в честь повернення 36-ї бригади морської піхоти з зони проведення Операції Об'єднаних сил на Сході України в Миколаєві відбулись урочисті заходи. Про це йдеться в повідомленні на Facebook 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"У сучасному мінливому світі постійними залишаються лише сама мінливість і серце воїна. Справжній воїн - вірний завжди: своїй боротьбі, своїм побратимам, нашої спільної перемоги. Ми належимо до чого значно більше, ніж саме життя. Ми не просто друзі або товариші по зброї, ми - морпіхи!" - йдеться в повідомленні.

Морські піхотинці висловили подяку всім тим, хто прийняв участь в марші та вшанував пам'ять загиблих.

Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp
Марш 36 отдельной морской бригады в Николаеве.Фото: facebook/36obrmp
Марш 36 окремої морської бригади в Миколаєві.Фото: facebook / 36obrmp

Як собщали Українські Новини, раніше морські піхотинці змінили колір з чорного берета на колір морської хвилі, і дату свята з 16 листопада на 23 травня.

Крім того, у мережі з'явився ролик про українських жінок-морпехах, які проходять службу нарівні з чоловіками. Ролик був опублікований на каналі "Військового телебачення" на Youtube.

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