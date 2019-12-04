У Миколаєві з пошаною зустріли морпіхів, які повернулися з зони ООС

У середу, 4 грудня в честь повернення 36-ї бригади морської піхоти з зони проведення Операції Об'єднаних сил на Сході України в Миколаєві відбулись урочисті заходи. Про це йдеться в повідомленні на Facebook 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"У сучасному мінливому світі постійними залишаються лише сама мінливість і серце воїна. Справжній воїн - вірний завжди: своїй боротьбі, своїм побратимам, нашої спільної перемоги. Ми належимо до чого значно більше, ніж саме життя. Ми не просто друзі або товариші по зброї, ми - морпіхи!" - йдеться в повідомленні.

Морські піхотинці висловили подяку всім тим, хто прийняв участь в марші та вшанував пам'ять загиблих.