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04 грудня 2019, середа, 19:19 415
Суспільство 2019-12-04T20:00:01+02:00
Українські Новини
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ

"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ

Михайло Поплавський, 95 квартал

Артисти "95 Кварталу" стали на коліна перед співаком і ректором Київського національного університету культури і мистецтв Михайлом Поплавським на його концерті "Я - українець". Про це повідомляє "Главком".

"Якщо б ви стільки зробили для естради в Англії, вас би зробили лордом", - сказали учасники 95 Кварталу і вибачилися, що так часто жартували над ректором.

Актори "95 Кварталу" поклялися більше не жартувати над Поплавським, інакше будуть ходити на всі його концерти. Потім артисти разом виконали переспів хіта "Sorry, seems to be" Елтона Джона і групи Blue.

Нагадаємо, 3 грудня в київському Палаці Спорту відбувся концерт народного артиста України Михайла Поплавського під назвою "Я - українець". У шоу включені масштабні театралізовані постановки. У концерті взяли участь понад 500 учасників шоу-балету.

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