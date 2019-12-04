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04 грудня 2019, середа, 18:28 345
Судова влада 2019-12-04T20:00:03+02:00
Українські Новини
Суддя Артур Ємельянов закликає повернути у правове поле розслідування замаху на Соболєва

Суддя Артур Ємельянов закликає повернути у правове поле розслідування замаху на Соболєва

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов вважає, що розслідування замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва необхідно повернути в правове поле і припинити спроби тиску на слідство. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Українським Новинам.

"Замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва має вестися правоохоронними органами, а деяким українським Інтернет-ЗМІ пора припинити спроби піднімати свій скандальний рейтинг на людських трагедіях", - заявив суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що замовники замаху вже знайдені і поліція готова їх затримати. Сам Соболєв озвучив низку прізвищ, акцентуючи, що поки не має претензій до цих людей і не готовий їх звинувачувати в чому-небудь. Однак це трактується ЗМІ як пряме звинувачення з його боку, а деякі журналісти взагалі говорять про "підозрюваних".

"Я сподіваюся, що юристи вже порекомендували Соболєву написати заяву в поліцію, якщо у нього є якісь підозри. Це дозволить оформити процесуально слова потерпілого. Інші публічні заяви або припущення про можливих замовників цього жахливого злочину можуть бути розцінені як тиск на слідство", - наголосив Ємельянов.

Суддя також додав, що готовий пройти перевірку на поліграфі для підтвердження своєї непричетності до замаху.
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