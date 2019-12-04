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04 грудня 2019, середа, 18:19 15
Силові структури 2019-12-04T19:45:02+02:00
Українські Новини
СБУ прийшла з обшуками в "Опозиційну платформу - За життя"

СБУ прийшла з обшуками в "Опозиційну платформу - За життя"

СБУ, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Обшуки

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в громадських приймальнях 6 народних депутатів від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ). У партії вважають, що проведені обшуки СБУ є політичною розправою над опозицією.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

А саме обшуки були проведені у приміщенні, у якому знаходяться громадські приймальні 6 парламентаріїв від ОПЗЖ, в тому числі голови Політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, нардепів Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного та Олександра Колтуновича.

В ОПЗЖ зазначили, що обшуки були проведені через кілька днів після порушення Державним бюро розслідувань (ДБР) кримінальної справи стосовно співробітників СБУ за фактами незаконного стеження за депутатами від партії "Опозиційна платформа – За життя" та незаконного проведення оперативно-слідчих заходів щодо них.

"Не викликає сумніву, що дії СБУ мають під собою виключно політичне підґрунтя. Влада використовує Службу безпеки України для переслідування народних депутатів за політичними мотивами, тим самим здійснюючи моральний терор щодо опозиції.

СБУ, як неодноразово повідомляли ЗМІ, отримала завдання організувати стеження та збір конфіденційної інформації про керівництві партії та народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя". У гірших традиціях поліцейської держави Служба безпеки України виконує поставлене владою завдання", - йдеться у заяві партії.

У свою чергу, Служба безпеки України назвала причиною проведення обшуків слідчі дії щодо організації "Шторм", яка офіційно забезпечує охорону будівлі та народних депутатів від партії ОПЗЖ.

"Опозиційна платформа - За життя" розцінює дії СБУ як політичну розправу і помсту за принципову та послідовну позицію депутатів партії "Опозиційна платформа – За життя", які виступають за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі та захищають конституційні права і свободи українських громадян", - підкреслили опозиціонери.

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