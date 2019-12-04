Депутати від "Голосу" пропонують дозволити імпорт неперевірених медикаментів, - ЗМІ

Законопроект №2089, поданий нардепами від фракції "Голос" Ольгою Стефанишиною і Олександрою Устіновою, дозволяє імпорт в Україну неперевірених медикаментів і легалізує неякісні ліки, повідомляє OBOZREVATEL.

У тексті законопроекту, зокрема, прописаний механізм паралельного імпорту. Він передбачає, що ліки з інших країн зможуть ввозити без попередньої згоди виробника. Таким чином в "Голосі" відкривають дорогу до легалізації неякісних препаратів з третіх країн - Сенегалу, Конго, Гани, Малі, Індії, Китаю та інших.

Справа в тому, що в тексті проекту ніхто не прописав, чи відповідає ввезені в країну ліки стандартам і нормам, чи ні.

"Умовно кажучи - в таблетці "Аспірин" крейда або реальні лікарські засоби? Лікарі з цього приводу кажуть прямо: "Фактично Україну планують перетворити на світовий смітник неякісного дешевого непотребу", - наголошується в публікації.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у країнах третього світу відсоток фальсифікованих ліків становить більше 10%. В Україні цифра таких неякісних медикаментів може досягати і 50%. У держбюджеті практично не виділяють грошей на перевірку препаратів, цьогоріч закладено всього 1,4% на верифікацію медикаментів, а це 3 млн гривень. Ще 5 років тому сума становила 90 млн.

"Обурення викликає і той факт, що переклад інструкції на українську мову повністю лягає на виробника. Прийшовши в аптеку, українець повинен довіритися не державним структурам (за це відповідають фахівці "Державного експертного центру"), а виробнику, який не несе ніякої відповідальності за препарат", - підкреслюється в матеріалі.

Таким чином, як зазначається, законопроект 2089 прямо лобіює інтереси великих міжнародних фірм (в тому числі і з третіх країн), які хочуть зайти на український ринок без жодних обмежень.