підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • Депутати від "Голосу" пропонують дозволити імпорт неперевірених медикаментів, - ЗМІ
04 грудня 2019, середа, 14:59 365
Політика 2019-12-04T16:00:02+02:00
Українські Новини
Депутати від "Голосу" пропонують дозволити імпорт неперевірених медикаментів, - ЗМІ

Депутати від "Голосу" пропонують дозволити імпорт неперевірених медикаментів, - ЗМІ

Законопроект №2089, поданий нардепами від фракції "Голос" Ольгою Стефанишиною і Олександрою Устіновою, дозволяє імпорт в Україну неперевірених медикаментів і легалізує неякісні ліки, повідомляє OBOZREVATEL.

У тексті законопроекту, зокрема, прописаний механізм паралельного імпорту. Він передбачає, що ліки з інших країн зможуть ввозити без попередньої згоди виробника. Таким чином в "Голосі" відкривають дорогу до легалізації неякісних препаратів з третіх країн - Сенегалу, Конго, Гани, Малі, Індії, Китаю та інших.

Справа в тому, що в тексті проекту ніхто не прописав, чи відповідає ввезені в країну ліки стандартам і нормам, чи ні.

"Умовно кажучи - в таблетці "Аспірин" крейда або реальні лікарські засоби? Лікарі з цього приводу кажуть прямо: "Фактично Україну планують перетворити на світовий смітник неякісного дешевого непотребу", - наголошується в публікації.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у країнах третього світу відсоток фальсифікованих ліків становить більше 10%. В Україні цифра таких неякісних медикаментів може досягати і 50%. У держбюджеті практично не виділяють грошей на перевірку препаратів, цьогоріч закладено всього 1,4% на верифікацію медикаментів, а це 3 млн гривень. Ще 5 років тому сума становила 90 млн.

"Обурення викликає і той факт, що переклад інструкції на українську мову повністю лягає на виробника. Прийшовши в аптеку, українець повинен довіритися не державним структурам (за це відповідають фахівці "Державного експертного центру"), а виробнику, який не несе ніякої відповідальності за препарат", - підкреслюється в матеріалі.

Таким чином, як зазначається, законопроект 2089 прямо лобіює інтереси великих міжнародних фірм (в тому числі і з третіх країн), які хочуть зайти на український ринок без жодних обмежень.
Архів
Новини
Влада не зможе зупинити рішучих намірів захистити від продажу українську землю, – Ходаківська 16:11
ДБР дозволили вилучити у НАБУ копії документів по справі розкрадання в "оборонці" 15:57
Mcdonald's "подарує" Ford кавові відходи для переробки в пластик 15:43
30 виробників електроенергії за "зеленим" тарифом вимагають змінити урядовий законопроект, – ЗМІ 15:33
Пожежа в одеському коледжі. Скріншот Youtube/Ruslan Samovarov
Відео дня: масштабна пожежа в коледжі в Одесі з висоти пташиного польоту 15:21
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
більше новин
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Гривня на міжбанку підскочила після вихідних 17:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok