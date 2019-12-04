Жителі Бузової на Київщині повстали проти псевдоактивістів, які блокують будівництво стадіону для місцевої футбольної команди

Громада села Бузова Київської області знайшла інвестора, готового побудувати стадіон та сучасний спорткомплекс для місцевої футбольної команди, однак "активісти" намагаються зірвати реалізацію проекту. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Інтер".

Земельну ділянку під будівництво виділила агрокомпанія "Буд-Люкс", яка спонсорує ФК "Нива-Бузова" і володіє низкою земельних ділянок у Київській області. Інвестор планує побудувати в селі сучасний спорткомплекс, який буде включати футбольний стадіон з прилеглою до нього інфраструктурою: будівлею для тренерського штабу, роздягальнями, душовими, зоною відпочинку. Стадіон буде відкритим і для футбольного клубу, і для місцевих жителів.

Також, для потреб футбольного клубу інвестор придбав новий автобус.

Компанія "Буд-Люкс реалізовує соціальні проекти та інвестує у розвиток села. Нещодавно компанія закупила ноутбуки, LED-телевізори, принтери для Бузівської школи. "Будь-які інвестиції, які заходять у такі маленькі села — це дуже добре. На сьогоднішній день до нас підприємці заходять, починають працювати. Раніше цього не було в селі", — розповідає голова Бузовської сільради Сергій Кижлай.

Однак всупереч думці громади кілька місцевих жителів, які називають себе активістами, виступили проти будь-якої діяльності компанії у селі, в тому числі і будівництва стадіону. "Помітні суттєві зміни. Але, як не парадоксально, є противники цих змін. Такі як Дмитро Сорока, Олексій Стукало, які підбивають односельців, розпускаючи плітки і неправдиву інформацію", — розповідає житель Бузової Влад Подолянюк.

Дії сільських активістів вже вийшли за рамки закону, говорить юрист компанії-інвестора Олена Тисецька: "Нещодавно вони пробралися на приватну територію і погрожували нашим співробітникам фізичною розправою. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за фактом погрози вбивством і незаконнго проникнення".

Мотиви недоброзичливців тепер з'ясовує слідство. У агрокомпанії кажуть - інвестиційні проекти продовжать. А стадіон і спортклуб відкриють у наступному році. Якщо "псевдоактивісти" не будуть створювати перешкод.