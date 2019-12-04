Бойко підтримав проведення зустрічі в нормандському форматі

"У зустрічі в "нормандському форматі" дуже велика ціна - це повинні розуміти всі українські політики." Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання про п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу, затверджених на нараді за участі Президента України, інформує портал zagittya.com.ua.

Юрій Бойко підкреслив, що потрібно зробити все можливе для реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій.

"Позиція нашої політичної сили залишається незмінною: це підтримка Мінських угод, внесення змін до Закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, прийняття змін до Конституції щодо особливого статусу. Це всі ті речі, які є важливими для просування мирного процесу", - сказав він.

Співголова фракції опозиціонерів також закликав підтримати зустріч у "нормандському форматі", яка має відбутися 9 грудня.

"Ми повинні підтримати зустріч у "нормандському форматі" 9 грудня. Вона має дужу високу ціну - це шлях до миру. Це великі сподівання людей, що живуть по обидві сторони лінії розмежування. І це повинні розуміти всі українські політики", - наголосив Юрій Бойко.

Нагадаємо, 22 листопада народні депутати від Опозиційної платформи - За життя зареєстрували законопроект №2491 "Про внесення змін до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".