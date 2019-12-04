Законопроект Міненерго з відновлювальних джерел енергії зупинить розвиток "зеленої" енергетики, – УВЕА

Законопроект Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України щодо відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), пропонує ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, прямо порушує права інвесторів, розвиваючих альтернативну енергетику в Україні, і призведе до згортання проектів.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна", посилаючись на заяву Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

"Фактично цей документ покликаний лише знизити "зелений" тариф для діючих і майбутніх електростанцій ВДЕ, не будучи комплексним рішенням проблеми дефіциту коштів гарантованого покупця", - йдеться в заяві.

Також в Асоціації звернули увагу, що запропоновані Міненерго терміни будівництва електростанцій ВДЕ, які уклали PPA за "зеленим" тарифом, фактично унеможливлюють будівництво цих станцій.

Що стосується добровільної згоди інвесторів на реструктуризацію, то в УВЕА підкреслили, що в ході роботи робочих груп, ініційованих Міненерго, і в листах на адресу органів державної влади, інвестори погоджувалися на добровільне зниження тарифу лише за умови відсутності змін в законодавчо встановлені терміни будівництва об'єктів.

"Хочемо нагадати, що ці терміни були встановлені на законодавчому рівні лише півроку тому. Внесення змін свідченням непослідовності інвестиційної політики в Україні. Запропонована в законопроекті гарантія держави щодо добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу базується на договорі з гарантованим покупцем. Проте договір з гарантованим покупцем може бути розірваний у будь-який час з формальних причин. Тому запропонована гарантія також потребує обговорення і гарантії щодо реструктуризації повинні ґрунтуватися на постановах НКРЕКП з перегляду "зеленого" тарифу, а не договірних документах суб'єктів господарювання", - зазначили в УВЕА.

На думку Асоціації, така позиція Міненерго призведе до того, що ніхто з учасників ринку не погодиться на добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

"Запропоновані зміни прямо порушують права інвесторів, які вже вклали гроші в девелопмент і будівництво електростанцій ВДЕ та їх імплементація може призвести до подання численних позовів проти держави для захисту порушених прав. Таким чином, розроблений законопроект фактично зупинить розвиток "зеленої" енергетики в Україні", - резюмували в УВЕА.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективного зміни "зеленого" тарифу не буде та українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.