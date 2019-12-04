Платформа Бойка закликає Зеленського повернутися до політики позаблоковості і постійно нейтральної держави

"Майбутнє України - це постійний нейтралітет і позаблоковість." Про це йдеться у заяві Опозиційної платформи - За життя, розміщеній на порталі політичної сили.

"Парламент дев'ятого скликання не втомлюється доводити українським виборцям, що їхні надії на зміну влади в Україні виявилися марними. Замість прийняття законів, необхідних для мирного врегулювання конфлікту, об'єднання країни і покращення життя громадян, парламентська Зе-більшість танцює під дудку партії війни Петра Порошенка. Спільними зусиллями стара і нова влада готують український народ до нескінченного продовження конфлікту на Донбасі, нескінченних злиднів і постійних внутрішніх суперечностей", - зазначено у документі.

В заявій підкоеслюється, що ухвалення Постанови парламенту "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства в НАТО" - це провокація напередодні саміту Нормандської четвірки. Порошенко і компанія роблять все, щоб зірвати можливість домовиться про мир, і Зе-команда їх в цьому повністю підтримує.

У лютому цього року режим Порошенка за допомогою "ручного" парламенту протиснув внесення змін до Конституції України. Без проведення референдуму, без урахування думки людей, повністю ігноруючи позицію Донецька і Луганська "партія війни" здійснила юридичний трюк, вписавши вступ до НАТО в преамбулу Основного Закону. Зроблено це було з єдиною метою - зробити неможливими будь-які переговори про мир. На виборах ця шахрайська схема отримала оцінку виборців. Режим програв, а перемогу здобули сили, які заявляли про прагнення до миру і народовладдя.

Володимир Зеленський і його політична команда обіцяли українським виборцям, що ніякого вступу до НАТО не буде без всеукраїнського референдуму. Сьогодні ці обіцянки забуті. Як і в питаннях землі, зниження тарифів, підвищення пенсій і зарплат влада просто обдурила громадян. Без всяких референдумів пропрезидентська монобільшість голосує за підготовку звернення про отримання Україною Плану дій щодо вступу в НАТО.

Також в тексті документу зазначається, що сьогодні, як і на початку року, кожне соціологічне опитування показує - в українському суспільстві немає єдності з питання членства в Північноатлантичному Альянсі. Категорично проти цього вступають Донецьк і Луганськ. І шансів вступити до НАТО в України, з неврегульованим конфліктом на Донбасі, теж немає. Але замість того, щоб переглянути безглуздий і конфліктний в усіх відношеннях курс, парламентська монобільшість заявляє про його продовження. І робиться це напередодні надважливої зустрічі в Парижі між лідерами країн-гарантів виконання Мінських угод. Коли мають відбутися надважливі переговори про мирне врегулювання, забезпечення країни енергоносіями та продовження стратегічної угоди на транзит російського газу.

Опозиційна платформа - За життя закликає Президента України Володимира Зеленського не йти на поводу у політичних провокаторів. Не робити заяв і не здійснювати кроків, які можуть віддалити об'єднання країни і підірвати економічну безпеку України.

"Сьогодні тільки зміна зовнішньополітичного курсу української держави зможе забезпечити мир в країні та гарантувати стабільність на всьому європейському континенті. Україна повинна повернутися до політики позаблоковості та добиватися визнання в якості постійно нейтральної держави, як це передбачено Декларацією про державний суверенітет (розділ IX). На цих принципах відбулася незалежна Україна. Дотримання їх - поверне мир і спокій на нашу землю. Це бажання більшості українських громадян і головне завдання для нашої партії. Разом ми цього доб'ємося.

Майбутнє України - мир, нейтралітет і позаблоковість!", - резюмується у тексті заяви політичної сили.