Представники Атомпрофспілки пікетують Кабмін, вимагаючи відставки Оржеля

Біля тисячі представників профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) пікетують будівлю Кабінету міністрів, вимагаючи негайної відставки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля.

Крім відставки Оржеля, мітингувальники вимагають створення окремого органу державного управління підприємствами атомного енергетично-промислового комплексу України, очолюваного професіоналами-енергетиками.

Представники Атомпрофспілки також вимагають повернення на посаду президента "Енергоатому" звільненого Кабміном минулого тижня Юрія Недашковського.

"Ми працюємо в умовах диспетчерських обмежень, відпускаючи при цьому найдешевшу електроенергію в Україні. Раніше Юрій Недашковський нас заспокоював: треба потерпіти, і ми терпіли і працювали у збиток. І чим це для нас закінчилося? Відставкою Недашковського? Приходять молоді хлопчики, які за життя нічого не зробили своїми руками і руйнують нашу галузь?!", - заявив у своєму виступі на мітингу голова профкому Рівненської АЕС Іван Мельник.

За словами керівників профспілки, в рамках акції в містах-супутниках АЕС розгорнуті наметові містечка, де протестуючі будуть перебувати цілодобово.

Як повідомляло агентство, Кабмін 27 листопада 2019 року звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. За словами прем'єра Олексія Гончарука, звільнення було ініціативою глави Мінеконерго Оржеля.

28 листопада атомники провели попереджувальну акцію протесту під стінами Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища з вимогою поновити на посаді президента "Енергоатому" Недашковського і припинити розгортання галузі в бік РФ.