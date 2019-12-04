Кандидат у керівники "Укркосмосу" Усов продавав школярам безкоштовні підручники, - Голобуцький

Одеського підприємця та фаворита конкурсу на посаду голови Державного космічного агентства України запідозрили в організації шахрайської схеми у сферіосвіти. Через підконтрольні компанії Усов налагодив продаж доступу до безкоштовних підручників для школярів Миколаєва та Одеси. Про це заявив політолог Олексій Голобуцький.

"Усов, виявляється, організував нечувану за зухвалістю та цинізмом схему: продавав миколаївським та одеським школярам електронні підручники, які роками лежать у безкоштовному доступі на сайті Міністерства освіти і науки, і заробляв мільйони гривень!!" - написав Голобуцький.

За його словами, оборудки Усова вжерозслідують правоохоронці, а минулоготижня Служба безпекиУкраїни провела обшуки у Миколаєві.

"Викрили посадовців Миколаївської облради, департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Вони внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників і провели два тендери на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У результаті комерційна структура, які спеціалізується на наданні програмних послуг, отримала з бюджету 15 млн. грн.”, - пише Голобуцький.

Як стверджує політолог, у шахрайській схемі були задіяні компанії ПП "Електронік Солюшенс", ТОВ "Віверебене 2" та ТОВ "ЛакіСейлз", яків ходять до бізнес-інтересів Володимира Усова. Згадані компанії брали участь у тендерах, подаючи фальсифіковану документацію.

"Тендерна документація на закупівлю послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників передбачає наявність у постачальника грифу "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" або міністерського свідоцтва "Використання в закладах освіти України дозволяється", а також наявності ліцензійних договорів із видавництвами на використання підручників. Замість грифів і свідоцтв ПП "Електронік Солюшенс" пред’являв такий собі документ без назви із написом "Схвалено для використання в загальноосвітніх закладах", отриманий у держустанові "Інститут модернізації змісту освіти" - і тендерний комітет не вбачав жодних підстав для відхилення пропозиції", - пишеГолобуцький.

Самому ж Усову належить ПП "Гутенбергз", яке теж було задіяне до оборудок як постачальник безкоштовнихPDF-версій підручників на платформі електронних інтерактивних підручників Pidruchnyk.ua.

Аналогічну схему привласнення бюджетних коштів Володимир Усов реалізував в Одесі, додаєГолобуцький.

"Активна апробація схеми "як заробити на безкоштовних підручниках для школярів" проводилася на батьківщині компанії – в Одесі. І нічого дивуватися: в оточенні мера Труханова крадуть. І навіть на дітях.", - пише Голобуцький й наводить кілька тендерів на суму близько 30 млн. грн.

"Щоразу компанії-учасники не мають конкурентів, щоразу підкладають у тендерну документацію аркуш "Схвалено" замість міністерських грифів чи свідоцтв, щоразу пред’являють перелік ліцензій від видавництв, термін дії яких сплив півтора-два роки тому (!). І тендерний комітет беззастережно благословляє закупівлі в аферистів.", - додає політолог.

Голобуцький також зазначає,що Усов є кандидатом на посаду голови Державного космічного агентства України й готується до співбесіди з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Але розслідування оборудок із безкоштовними підручниками може перекреслити кар’єрні плани Усова.

"Ниточки від компанії "Гутенбергз" Усова тягнуться до сумновідомого видавництва "Розумники" родини Коханів, яке монополізувало ринок ІТ-рішень для українських шкіл.

На "Розумниках" уже висять десятки кримінальних справ щодо фіктивного постачання комп’ютерного обладнання у заклади освіти. І ось тепер за оборудки з бюджетними коштами за доступ до безкоштовних е-підручників компаній Усова СБУ спільно з ДБР узялися в Миколаєві, - зазначає Голобуцький і додає: "Фаворита відбору – одеського підприємця Володимира Усова - СБУ може забрати на допит іще по дорозі на співбесіду з прем’єром”.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону.