До 55-річчя Таїсії Повалій "Інтер" покаже концерт і документальний фільм про неї

В суботу, 14 грудня, об 11:00 телеканал "Інтер" покаже прем'єру документального проекту "Таїсія Повалій. Сьогодні і назавжди", присвяченого ювілею співачки. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Відзначимо, що 10 грудня народній артистці України виповнюється 55 років.

Разом з Таїсією Повалій і ведучим Андрієм Данилевичем телеглядачі вирушать в прогулянку по минулому співачки, по її улюблених місцях в Києві, з якими пов'язані її найтепліші спогади. Також у документальному проекті – ексклюзивне інтерв'ю Таїсії Повалій. Крім того, про співачку розкажуть її рідні, друзі і колеги: Ігор Ліхута, Костянтин і Валерій Меладзе, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Гарік Кричевський.

Таїсія Повалій та Андрій Данилевич. Фото: Інтер

14 грудня в 22:00 "Інтер" покаже сольний концерт Таїсії Повалій "Серце – будинок для любові".

Народна артистка України, співачка з унікальним тембром голосу Таїсія Повалій потішить шанувальників новими піснями і заспіває свої найкращі хіти. Глядачів чекають яскраві постановки, стильні декорації, несподівані сюрпризи та імпровізації від артистки.