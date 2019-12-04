В Одесі горить коледж економіки: студенти стрибають з вікон, є загроза обвалення будівлі

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, проводиться евакуація з будівлі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Пожежні ліквідовують пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - сказано в повідомленні.

(Новину доповнено уточненими даними про кількість постраждалих)

12 осіб ушпиталено через пожежу в Одеському коледжі.

"4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м. Одеса) на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа", - сказано в повідомленні ДСНС.

Станом на 12:10 площа пожежі орієнтовно становила 2000 кв. м, існує загроза поширення вогню.

Зазначається, що понад 40 людей евакуйовано, роботи з евакуації тривають.

До лікувальних закладів ушпиталено 12 осіб, з них 4 пожежників.

Наразі до гасіння залучено 65 осіб особового складу та 16 одиниць техніки.

Один з ушпиталених перебуває у вкрай важкому стані.

Станом на 12:20 ліквідація пожежі триває, існує загроза обвалення покрівлі будівлі.

Наразі причини пожежі не встановлено.

Займання виникло в 10:12 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу.

Орієнтовна площа пожежі 700 м. кв. Зараз до гасіння залучено 65 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними місцевого видання "Думська", на місці дуже багато швидких. Постраждали щонайменше 10 осіб.

Станом на 11:10 в прес-службі міськради підтвердили госпіталізацію двох постраждалих внаслідок пожежі.

Офіційно в прес-службі міськради на даний момент підтверджують госпіталізацію двох постраждалих в результаті пожежі.

У зв'язку з подією мерія відклала засідання виконкому. Міський голова Геннадій Труханов прибув на Троїцьку.

Повідомляється, що станом на 11.16 всередині ще залишаються студенти.

За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.

У вогні і кабінети інституту морської біології. Співробітники говорять, що всередині можуть залишатися їх колеги. "Все сталося раптово, пішов чорний чадний дим, ледве вибралися з будівлі", — розповів изаднию один з біологів.

У гасінні беруть участь 65 пожежників та 16 одиниць техніки.

Пожежа в Одесі. Фото: Думська

Спочатку загорілися перекриття між другим і третім поверхом будівлі. Зараз вогонь піднявся і палає між третім і четвертим поверхами. За станом на 11:36 боротьба з пожежею триває. Вогонь і не думає вщухати і поширюється на праве крило будівлі, яка ближче до Пушкінської.

В 11:54 за інформацією видання, з четвертого поверху вистрибнули чотири людини.

11:56 полум'я перекинулося на кутову вежу.

ОНОВЛЕНО О 12:15. В евакуації беруть участь комерційні структури, які надали свою спецтехніку. "Міськзелентрест" і "Міськсвітло" пригнали свої автовишки. Площа пожежі все збільшується. Уже 2000 квадратних метрів. Є загроза обвалення криші.

ОНОВЛЕНО о 12:22. За даними швидкої, які постраждали вже 12, в тому числі двоє пожежників. Стан - середньої тяжкості і тяжкий. Людей госпіталізували до ГКБ №1, 9, 11 і обласну дитячу лікарню.

ОНОВЛЕНО о 12:43. Померла одна з постраждалих.

ОНОВЛЕНО О 12:45. "Ми не можемо встановити зв'язок з чотирма людьми, які в момент початку пожежі могли перебувати всередині. Будемо сподіватися, що їх знайдуть і з ними все буде в порядку, як це було з однією жінкою. З нею не могли зв'язатися, але потім її знайшли в одній з лікарень », - заявив мер Одеси Геннадій Труханов.