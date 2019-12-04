Екс-міністр економіки Польщі закликав владу України не зосереджуватися на імпорті електроенергії з Росії та Білорусі

В країнах Центральної Європи є системний попит на електроенергію, її експорт з України забезпечить економічне зростання країні та стабілізацію енергобезпеки в регіоні. Для цього Україні слід не зосереджуватися на імпорті електроенергії з РФ та Білорусі. Про це заявив екс-міністр економіки Польщі Яцек Пєхота в інтерв’ю виданню Expro Consulting.

"Факти та дані показують, що імпорт енергії в першу чергу з нульовими викидами СО2 був би дуже корисним. Експорт з України є важливим потенціалом для стабілізації енергетичної безпеки регіону Центральної Європи. Польща переконалась у цьому на власному досвіді у серпні та вересні 2015 року. Тоді вперше за новітню економічну історію країни Польща потрапила в серйозну енергетичну кризу. Лише завдяки допомозі України, яка відновила експорт електроенергії у Польщу, вдалося мінімізувати серйозні втрати для польської промисловості та бізнесу", - сказав Пєхота.

Він зазначив, що системний попит на електроенергію з України існує не тільки в Польщі, але практично у всіх країнах регіону - від Угорщини, Румунії, Словаччини до Чехії. Він також нагадав, що в 2025 році країни Балтії синхронізуються з Європейським Союзом, що означає відключення від енергосистеми Білорусі та Росії. Тож попит на струм зросте ще більше, а в України є значний потенціал, щоб його задовольнити.

"Виникне новий головний фактор збільшення попиту на електроенергію. Також виникає питання, як забезпечити енергетичну безпеку регіону? Здається, що відповідь полягає у потенціалі та можливостях України як країни, що обрала інтеграцію з європейською енергосистемою замість російської", - наголосив Пєхота.

На його думку, важливо, щоб представники української влади визнавали довгостроковий потенціал України, як цінність і джерело можливих доходів країни. Та розуміли важливість геополітичної ролі енергетичного сектору України. Тому екс-міністр енергетики Польщі закликав українську владу проаналізувати попит на струм в центральноєвропейському регіоні і можливості його експорту, а не зосереджуватись на імпорті з Росії та Білорусі.

"Я закликаю міністра енергетики України проаналізувати ринок та попит у Центральній Європі. Ознайомтеся зі звітами консалтингових компаній, експертів та незалежних інститутів, а також зустрічами з бізнес-організаціями. Я також закликаю український уряд глибоко проаналізувати майбутні джерела економічного розвитку країни", - сказав Пєхота.

Нагадаємо, з 1 жовтня через "поправку Геруса" розпочався комерційний імпорт електроенергії з Росії. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ виріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї та екс-міністр енергетики Іван Плачков заявляв, що імпорт електроенергії з Росією унеможливоює інтеграцію української енергосистеми з єдиною європейською енергосистемою (синхронізація з ENTSO-E дозволила б розпочати масштабний експорт української електронергії до Європи).

"Ми будемо на "голці", з якої не зможемо зіскочити. Відтак план інтеграції до європейського ринку, на якому базувалися усі реформи в енергетиці, який є нашим зобов'язанням перед європейцями, буде провалений. Відмова від синхронізації з ENTSO-E - це вирок для енергетичної галузі України" - стверджує Плачков.