Землетрус магнітудою 2,2 стався у Львівській області

Землетрус магнітудою 2,2 стався 3 грудня о 23:25 в районі села Станіславчик (Бродівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"4 грудня о 1:15 від чергового по сейсмостанції "Львів" надійшло повідомлення про те, що 3 грудня в 21:25:48 (за Гринвічем) або 23:25:48 (за київським часом) в районі с. Станіславчик Бродівського району між р. Радехів і р. Броди зафіксовано землетрус", - йдеться в повідомленні.

За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики Національної академії наук України, координати епіцентру: широта 50.24 гр., довгота 24.98 гр.

Магнітуда по довжині запису МD = 2.2, клас К = 8.0

Глибина гипоцентра: 5,7 + -1,7.