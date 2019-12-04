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04 грудня 2019, середа, 10:15 371
Верховна Рада і партії 2019-12-04T10:15:02+02:00
Українські Новини
Депутати об’єдналися для захисту енергетичної безпеки країни, - Кучеренко

Депутати об’єдналися для захисту енергетичної безпеки країни, - Кучеренко

народні депутати, Енергетика, Олексій Кучеренко, Андрій Герус

Народні депутати створили міжфракційне об’єднання для захисту енергетичної безпеки держави та протидії російській експансії через імпорт струму. Про це заявив народний депутат, член міжфракційного депутатського об’єднання "Енергетична незалежність та безпека України" Олексій Кучеренко на брифінгу у Верховній Раді, інформує портал obozrevatel.com.

"Наша головна мета - зробити цей процес розбудови енергетичної безпеки України, а енергетична безпека - це і є наша політична безпека, зробити максимально професійним, максимально деполітизованим. І тому запрошуємо всіх без виключення депутатів, представників всіх без виключення фракцій та груп для професійної участі в роботі нашого міжфракційного об'єднання", - сказав Кучеренко.

Він також наголосив, що члени об’єднання мають намір боротись за скасування імпорту російської електроенергії, який був відновлений завдяки "поправці Геруса", оскільки він загрожує енергетичній незалежності країни.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Ахтем Чийгоз заявив, що відновлення імпорту електроенергії з РФ,яке стало можливим внаслідок "поправки Геруса", - це зрада національних інтересів. Воно послаблює позиції України в Європі.

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а це вбиває вітчизняну енергетику й загрожує зірвати інтеграцію України до європейської енергосистеми. Він також зазначив, що обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.

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