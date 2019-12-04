Під Києвом Porsche перекинув маршрутку: двоє пасажирів загинули

У вівторок, 3 грудня, у місті Буча під Києвом сталася серйозна ДТП, в якій загинули люди. На перехресті вулиць Польова та Островського зіткнулися Porsche Cayenne і маршрутка Рута.

Від удару мікроавтобус перекинувся. Про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталася близько 14:45. Водії позашляховика Porsche Cayenne і маршрутки не поділили аварійнонебезпечне перехрестя. Внаслідок зіткнення мікроавтобус впав на правий бік, а пасажири випали через вікно. Після цього люди були буквально розчавлені "Рутою". Дві людини, попередньо, хлопець і жінка, загинули на місці. Ще три людини з мікроавтобуса постраждали.

ДТП під Києвом. Фото: Інформатор

На місці працювали рятувальники і поліція. Обставини та винуватця ДТП встановить слідство. У соцмережах жителі Бучі пишуть, що на цьому перехресті це вже не перша серйозна аварія. Люди не раз просили встановити на даній ділянці світлофор.