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  • Під Києвом Porsche перекинув маршрутку: двоє пасажирів загинули
04 грудня 2019, середа, 09:23 59
Події 2019-12-04T09:29:10+02:00
Українські Новини
Під Києвом Porsche перекинув маршрутку: двоє пасажирів загинули

Під Києвом Porsche перекинув маршрутку: двоє пасажирів загинули

ДТП під Києвом, смертельна ДТП, загиблі в ДТП, ДТП з маршруткою

У вівторок, 3 грудня, у місті Буча під Києвом сталася серйозна ДТП, в якій загинули люди. На перехресті вулиць Польова та Островського зіткнулися Porsche Cayenne і маршрутка Рута.

Від удару мікроавтобус перекинувся. Про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталася близько 14:45. Водії позашляховика Porsche Cayenne і маршрутки не поділили аварійнонебезпечне перехрестя. Внаслідок зіткнення мікроавтобус впав на правий бік, а пасажири випали через вікно. Після цього люди були буквально розчавлені "Рутою". Дві людини, попередньо, хлопець і жінка, загинули на місці. Ще три людини з мікроавтобуса постраждали.

ДТП під Києвом. Фото: ІнформаторДТП під Києвом. Фото: Інформатор

На місці працювали рятувальники і поліція. Обставини та винуватця ДТП встановить слідство. У соцмережах жителі Бучі пишуть, що на цьому перехресті це вже не перша серйозна аварія. Люди не раз просили встановити на даній ділянці світлофор.

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