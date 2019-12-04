"За неефективність - будемо звільняти". Гончарук впроваджує систему контролю ефективності чиновників

З 2020 року уряд запроваджує системну оцінку показників роботи голів ОДА. Той чиновник, який систематично не показуватиме результати - буде звільнений з посади. Про це під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"В Програмі дій Уряду ми чітко прописали, що побудуємо інтегровану систему оцінки ефективності роботи чиновників. Тому із 2020 року ми запроваджуємо системну оцінку показників роботи голів ОДА. Вона буде показувати - хто працює на результат, а хто саботує роботу та потребує заміни", - зазначив Глава Уряду.

За його словами, для оцінки ефективності роботи чиновників, в Кабміні розробили систему оцінки ключових показників ефективності (KPI). Він також додав, що відповідний проект постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку та Методики експериментального проведення моніторингу та оцінки ефективності голів ОДА, Київської та Севастопольської МДА" вже підготовлений.

"Моніторинг та оцінка діяльності буде вивчати ефективність управлінської діяльності – голів ОДА, виявляти проблемні питання розвитку регіону та причин їх виникнення, а також підвищувати ефективність управлінських рішень органів виконавчої влади", - пояснив прем'єр.

Він також додав, що оцінювання буде проводити Секретаріат Кабінету Міністрів на підставі наявних даних державної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, МДА та інших джерел відкритих даних.

"Ми дамо змогу навчитися та отримати нові компетенції тим, хто цього хоче. Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися - йому доведеться попрощатися зі службою. Держпосада більше не буде місцем, де працівник просто чекає пенсії та користується пільгами", - підсумував Олексій Гончарук.