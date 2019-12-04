підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • "За неефективність - будемо звільняти". Гончарук впроваджує систему контролю ефективності чиновників
04 грудня 2019, середа, 09:29 379
Кабмін 2019-12-04T11:45:04+02:00
Українські Новини
"За неефективність - будемо звільняти". Гончарук впроваджує систему контролю ефективності чиновників

"За неефективність - будемо звільняти". Гончарук впроваджує систему контролю ефективності чиновників

Уряд, Чиновники, Олексій Гончарук, Кабінет Міністрів України, Моніторинг, Секретаріат Кабінету Міністрів України

З 2020 року уряд запроваджує системну оцінку показників роботи голів ОДА. Той чиновник, який систематично не показуватиме результати - буде звільнений з посади. Про це під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"В Програмі дій Уряду ми чітко прописали, що побудуємо інтегровану систему оцінки ефективності роботи чиновників. Тому із 2020 року ми запроваджуємо системну оцінку показників роботи голів ОДА. Вона буде показувати - хто працює на результат, а хто саботує роботу та потребує заміни", - зазначив Глава Уряду.

За його словами, для оцінки ефективності роботи чиновників, в Кабміні розробили систему оцінки ключових показників ефективності (KPI). Він також додав, що відповідний проект постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку та Методики експериментального проведення моніторингу та оцінки ефективності голів ОДА, Київської та Севастопольської МДА" вже підготовлений.

"Моніторинг та оцінка діяльності буде вивчати ефективність управлінської діяльності – голів ОДА, виявляти проблемні питання розвитку регіону та причин їх виникнення, а також підвищувати ефективність управлінських рішень органів виконавчої влади", - пояснив прем'єр.

Він також додав, що оцінювання буде проводити Секретаріат Кабінету Міністрів на підставі наявних даних державної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, МДА та інших джерел відкритих даних.

"Ми дамо змогу навчитися та отримати нові компетенції тим, хто цього хоче. Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися - йому доведеться попрощатися зі службою. Держпосада більше не буде місцем, де працівник просто чекає пенсії та користується пільгами", - підсумував Олексій Гончарук.

Більше новин про: Уряд Чиновники Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Моніторинг Секретаріат Кабінету Міністрів України

Архів
Новини
Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій 11:24
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
Дубілет ініціює скасування облікових книг для фізосіб-підприємців 10:58
Рубль продовжує падати в обмінниках Києва 10:50
Долар і євро в київських обмінниках підскочили: курс валют на середу 10:25
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
більше новин
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук 13:09
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: поліція відпрацьовує три версії 15:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok