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04 грудня 2019, середа, 08:35 12 Фото
Верховна Рада і партії 2019-12-04T09:15:01+02:00
Українські Новини
У Харкові намагалися підірвати громадську приймальню партії ОПЗЖ

У Харкові намагалися підірвати громадську приймальню партії ОПЗЖ

Опозиційна платформа ‒ За життя, ОПЗЖ, Вибухотехнічна служба, Учбова граната, Граната

3 грудня близько 4 години ранку невідомі особи здійснили спробу підірвати громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", інформує портал zagittya.com.ua.

На вхідні двері ліпкою стрічкою було прикріплено предмет, схожий на гранату. Терміново було викликано поліцію. Вибухотехнічна служба, яка прибула на місце надзвичайної ситуації, повідомила, що цей предмет є учбовою гранатою, яку було приведено в дію. Також пошкоджено фасад будівлі.

Як зазначили у політсилі, це вже третій за останній тиждень напад на громадську приймальню опозиціонерів.

У політичній силі зазначають, що жодних погроз на свою адресу не бояться і налаштовані на ще більш активну роботу з виборцями. А те, що партія отримує все більшу підтримку на Харківщині, підтверджують зростаючі рейтинги Опозиційної платформи - За життя і кількість людей, які звертаються щоденно до громадської приймальні Харкова.

А будь-яким особам, які у такий кримінальний спосіб намагаються дестабілізувати обстановку в місті, або нас зупинити, - повідомляємо: у вас нічого не вийде!

"Звертаємось до Генерального прокурора України, міністра МВС, керівника СБУ у найкоротший термін відреагувати на цю спробу терористичного акту, який становив загрозу життю людей. А поліції - знайти виконавців та замовників цього злочину.

Звертаємося також до Президента України як гаранта Конституції особисто втрутитись у ситуацію та припинити свавілля щодо нашої політичної сили на Харкiвщинi", - констатується у зверненні політсили.

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