За 11 місяців 2019 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало майже 1400 випадків незаконного використання газу

Впродовж 11 місяців 2019 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало 1389 випадків несанкціонованого використання газу. З них 99 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 18 млн. грн. донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується понад 27 тисяч гривень.



"В першу чергу абоненти повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих",- зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.



Крім того було виявлено 401 факт втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 13 млн. грн. Дані нарахування не є штрафами, це донарахування за раніше використаний, але неоплачений газ.



Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.



У грудні 2018 року НКРЕКП було внесено зміни до Кодексу ГРС. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того чи прострочено термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - більше 3 тис. грн. і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.



Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Криворіжгаз" є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ отримують близько 290 000 сімей і 749 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства гірничо-металургійного комплексу: АрселорМіттал Кривий Ріг, підприємства групи Метінвест, Євраз СУХА БАЛКА. АТ "Криворіжгаз" входить до реєстру великих платників податків у Дніпропетровській області та щорічно платить до бюджетів різних рівнів понад 51 млн. гривень.