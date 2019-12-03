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03 грудня 2019, вівторок, 22:26 4 Прес-реліз
Економіка 2019-12-03T23:00:01+02:00
Українські Новини
За 11 місяців 2019 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало майже 1400 випадків незаконного використання газу

За 11 місяців 2019 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало майже 1400 випадків незаконного використання газу

Криворіжгаз. Фото: kr.104.ua
Криворіжгаз. Фото: kr.104.ua

Впродовж 11 місяців 2019 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало 1389 випадків несанкціонованого використання газу. З них 99 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 18 млн. грн. донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується понад 27 тисяч гривень.


"В першу чергу абоненти повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих",- зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Крім того було виявлено 401 факт втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 13 млн. грн. Дані нарахування не є штрафами, це донарахування за раніше використаний, але неоплачений газ.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

У грудні 2018 року НКРЕКП було внесено зміни до Кодексу ГРС. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того чи прострочено термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - більше 3 тис. грн. і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Криворіжгаз" є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ отримують близько 290 000 сімей і 749 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства гірничо-металургійного комплексу: АрселорМіттал Кривий Ріг, підприємства групи Метінвест, Євраз СУХА БАЛКА. АТ "Криворіжгаз" входить до реєстру великих платників податків у Дніпропетровській області та щорічно платить до бюджетів різних рівнів понад 51 млн. гривень.
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