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  • В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
03 грудня 2019, вівторок, 21:55 250
Політика 2019-12-03T23:30:02+02:00
Українські Новини
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу

В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу

реінтеграція Донбасу, Росія, нормандський формат, Володимир Зеленський

На координаційній нараді, яка відбулася в Офісі Президента, затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, нарада за участю Президента Володимира Зеленського відбулося в рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції).

На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

В рамках обговорення сценаріїв Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляли Українські Новини, Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує від Росії "Ruxit", а Бойко сподівається, що Зеленський домовиться з Росією "нормандського форматі" з питань світу і газу.

Також Зеленський розповів, хто допоможе повернути Крим в новому форматі переговорів.

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