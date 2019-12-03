Платформа Бойка вимагає знизити тарифи

Опозиція вважає питання вартості комунальних послуг надважливим, адже люди з початком опалювального сезону щомісяця отримують платіжки з величезними сумами. Про це народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, пише прес-служба.

"У нас є величезні претензії до роботи уряду. Зокрема, уряд не запропонував Верховній Раді і українському суспільству жодної формули щодо зменшення тарифів. Ми вважаємо цю тему надважливою, тому що люди отримують платіжки з величезними сумами кожного місяця", – заявив політик.

На його думку, подібна антисоціальна політика має бути припинена.

"Не може усе залишатися так, як є. Немає зрозумілої програми, як будуть знижені тарифи, хоча вона вкрай потрібна. Це величезний виклик, і ми вимагатимемо від уряду реальних кроків для зниження тарифів", – підсумував Сергій Льовочкін.