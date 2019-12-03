У Раді створили депутатське об'єднання для боротьби із російською енергоекспансією, – ЗМІ

У Верховній Раді України створили міжфракційне депутатське об'єднання "Енергетична незалежність і безпека України" для захисту енергонезалежності країни.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Народний депутат Михайло Бондар заявив, що метою депутатського об'єднання є протидія енергетичному шантажу з боку Російської Федерації (РФ) і дій окремих народних депутатів, які працюють проти інтересів України.

"Створюємо міжфракційне депутатське об'єднання "Енергетична незалежність і безпека України". Ми все будемо робити для того, щоб виключати такий шантаж з боку Російської Федерації. Також скажу, з боку комітету Андрія Геруса, який все робить для того, щоб знищити нашу енергетичну безпеку", – сказав Бондар.

Нардеп Олексій Кучеренко зазначив, що члени об'єднання мають намір з'ясувати причини провалу плану з інтеграції вітчизняної енергосистеми до європейської, адже це є стратегічним планом України.

"Ми будемо наполягати, я особисто, на тому, щоб розібратися, чому провалено план і рішення Ради національної безпеки (і оборони України) щодо енергетичної інтеграції нашої енергосистеми до європейською енергосистеми. Адже саме це має бути стратегією розвитку нашого ринку електроенергії. Саме це раз й назавжди має нас зробити конкурентним середовищем", – сказав Кучеренко.

У свою чергу нардеп Вікторія Гриб підкреслила необхідність захистити вітчизняну енергетичну систему від загроз з боку Росії, яка, поставляючи свою дешеву електроенергію, намагається захопити наш ринок.

"Енергетична незалежність на сьогоднішній день – це практично незалежність нашої держави. І якщо ми сьогодні будемо дозволяти втручання у ринок електроенергії, якщо ми будемо закуповувати російську енергію, а ми розуміємо, що білоруська енергія – це також російська енергія, тому що мова йде про об'єднання Росії з Білоруссю, то ми з вами просто покладемо і поставимо на коліна зараз вітчизняну електроенергетику", – сказала Гриб.

Нагадаємо, 18 вересня через "поправки Геруса" почався комерційний імпорт електроенергії з Росії. У листопаді російський імпорт зайняв 15% вітчизняного ринку електроенергії. Через це зупиняються українські АЕС, ТЕС та ГЕС.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулася до Президента, прем'єр-міністра, секретаря РНБО та голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, підкресливши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків.