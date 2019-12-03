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03 грудня 2019, вівторок, 17:47 250
Суспільство 2019-12-03T18:30:03+02:00
Українські Новини
Українські патріоти об'єдналися в рух "Вартові держави" і розпочали антиолігархічну кампанію

Українські патріоти об'єдналися в рух "Вартові держави" і розпочали антиолігархічну кампанію

У Вінниці патріоти об'єдналися в антиолігархічний громадський рух "Вартові держави". До складу увійшли патріотичний рух "Гідність нації", а також ряд інших патріотичних і ветеранських організацій.

Мета об'єднання "Вартові держави" — консолідувати активну частину цивільного населення в боротьбі із зовнішньою агресією і внутрішніми ворогами України, які зсередини підривають економіку воюючої країни.

"Внутрішніми ворогами були і залишаються олігархи. Вони нехтують державними інтересами на догоду особистого збагачення і дбають лише про посилення свого впливу. Вони заборгували громадянам країни, на яких забивають стану впродовж майже 30 років. Щоб вистояти, Україна повинна стати сильною економічно, так що прийшов час віддати цей борг. Ми вважаємо, що активи олігархів повинні бути націоналізовані і передані у власність громад", — заявив лідер руху "Гідність нації" Володимир Тесля.



Об'єднання вже провело антиолігархічні марші у великих містах України. Так, після з'їзду "Вартові держави" провели акцію біля стін фабрики Roshen у Вінниці. До "маніфесту справедливості" приєдналися і місцеві жителі.

В Одесі на підтримку ініціатив "Вартових держави" пройшли збори громадян, які поділяють вимоги націоналізувати майно олігархів. Разом з одеситами активісти пройшли маршем від пам'ятника Дюку до стадіону "Чорноморець" у парку Шевченка.

Такі марші планують провести в усіх обласних центрах України. "Вартові держави" закликають всіх активних громадян приєднуватися до боротьби. В цей час працівники різних підприємств формують ради трудових колективів на підтримку націоналізації активів олігархів.
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