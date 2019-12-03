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03 грудня 2019, вівторок, 16:22 34
Верховна Рада і партії 2019-12-03T18:15:02+02:00
Українські Новини
Влада намагається зламати країну через коліно введенням ринку землі, – Бойко

Влада намагається зламати країну через коліно введенням ринку землі, – Бойко

Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Ринок землі, Продаж землі, Всеукраїнський референдум
Юрій Бойко. Фото: прес-служба
Юрій Бойко. Фото: прес-служба

Співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що "введенням ринку землі влада намагається зламати країну через коліно".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Бойко зазначив, що ситуація із законопроектом про відкриття ринку землі є надзвичайно напруженою, і люди вже зрозуміли, що він є дуже великою загрозою.

"Це буде колосальна політична і соціальна провокація, тому що більшість людей категорично проти цього закону. Чим більше представники лобістських структур, які стоять за владою, намагаються переконати, що це добре, тим більше люди розуміють, що їх збираються обдурити", – сказав опозиційний політик.

Співголова фракції опозиціонерів підкреслив, що зараз в земельному питанні є багато нюансів. "Є нерозпайована земля, не всі її отримали, є затримки з розпаюванням у областях. До того ж українські фермери не можуть конкурувати з великими агрохолдингами. Все це створило умови для соціальних протестів. І це буде колосальною помилкою влади, якщо вона спробує якимось чином протягнути даний закон. Це як зламати країну через коліно", – зазначив Бойко.

Нагадаємо, "Опозиційної платформи - За життя" виступає категорично проти відкриття ринку землі до проведення всеукраїнського референдуму.

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